離開主播台18年 魏華萱洩暖心秘密

〔記者林南谷／台北報導〕曾任年代新聞台、前中天新聞台主播的魏華萱，轉型經營自媒體與從事國外保養品牌代理，因喜愛運動受封「單車女神」。

魏華萱9日在臉書發文透露離開主播台18年後，再次扮演主播角色，考驗背稿功力，對著好久不見的鏡頭說話，一切似乎那麼熟悉，卻又有點陌生；回想從前播報的日子，魏華萱每天凌晨3點起床，4點半進公司，化妝、看新聞&氣象圖，5點50分進棚播6點早報，以及7點和8點的早安氣象。

一切彷彿昨日景象，魏華萱接著又說：「緊接著播9點和11點整點新聞，下午再出門跑大專題，傍晚5點左右下班，晚上9點前睡覺，每天大約睡6小時。」

而最讓魏華萱印象深刻，離開主播台前半年，有時候睡午覺會突然驚醒，看時間以為睡過頭了，嚇到從床上跳起來，冷靜一想才發現自己已經離職了，「原來，是長年凌晨必須早起的緊張感尚未消除。」

魏華萱還洩漏一個小秘密：「當初看我播新聞和氣象的小學生，現在都快30歲了，歲月實在不饒人啊，謝謝你們陪我一起變老！」

