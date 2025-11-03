離開偷吃臭粿會更好！范姜彥豐直播暢飲「粿王飲料」

〔記者林南谷／台北報導〕范姜彥豐與「粿粿」江瑋琳驚傳婚變，並抖出「王子」邱勝翊就是介入2人婚姻第三者，3日范姜彥豐現身天后闆妹直播，原本高大帥氣的他瘦了一大圈，整個人看起來憔悴不少。

直播中，闆妹覺得范姜彥豐壓力過大，邀他擔任洗髮精年度代言人，並要范姜多吃一點，趕緊帥回來，現場他則喝了「粿王飲料」，被大批網友鼓勵安慰「離開出軌偷吃臭粿會更好，加油」，范姜也露出難得笑容。

此外，范姜也提到：「事情說出來後，186公分的我，本來體重是76公斤，現在已經瘦到65公斤，因為最近壓力比較大。」

廣告 廣告

因范姜暴瘦，闆妹以朋友角度問他過得好不好？范姜則回答：「我會拍片給交代，就是想要重新振作，現在有比之前好，因為有得到不少人關心跟支持，甚至有國外朋友也來支持，給我很大的力量，我會浮上檯面我也是沒辦法，真的壓力太大。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

不倫戀重創形象！喜鵲娛樂宣布「王子全面停止活動」

范姜彥豐開撕粿粿 2人早分居女方落腳處疑曝光？

【12星座一週運勢11/3～11/9】「粿王范姜」小case！4大星象重磅迎擊…閃得快不如閃得巧

「粿王戀」風波延燒 網點出范姜彥豐最大錯誤

