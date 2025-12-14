離開前東家就起飛？《33號遠征隊》《No Law》等熱門遊戲都有「前Ubisoft員工」

Ubisoft 近幾年多款遊戲發售的成績不如預期，新推出的服務類型遊戲也陸續停止營運，導致股價瘋狂下跌，雖然對於《刺客教條：暗影者》成滿意，但被分析師認為銷售比起前作《刺客教條：維京紀元》還要差。甚至過去 1 年，為了人力縮減，還裁員約 1,500 人。而最近網路上掀起關於「Ubisoft 離職員工」的討論，不少玩家發現，多款受矚目的新作，不論是暢銷或是引發關注的，很多都有前 Ubisoft 員工的影子。

前 Ubisoft 員工在不同工作室證明自己的能力。 （圖源：NO LAW）

包括最近 TGA 2025 贏得「年度遊戲」的回合制 RPG《光與影：33號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33），許多人都知道總監 Guillaume Broche 是來自 Ubisoft，幾位員工也是如此。而同樣獲得許多好評的敘事類遊戲《超英派遣中心》（Dispatch），其開發成員也有不少釋出自 Ubisoft，也在 1 個月內衝上 200 萬份銷量。

而最近，這「Ubisoft 校友」勢力又再添 2 大生力軍，在剛結束的 TGA 2025 上首度公開預告，由 KRAFTON 發行，Neon Giant 負責開發的第一人稱開放世界射擊遊戲《No Law》，團隊組成同樣有不少前 Ubisoft 開發者領軍製作。該遊戲同樣也因為公開預告中，迅速在社群上引起關注，是繼《電馭叛客2077》後第二款採用「電馭叛客」風格的開放世界新作。

另一款同樣是在 TGA 2025 上首次曝光，預告風格多變且致敬了許多經典遊戲作品，進而在整個社群上獲得討論的《Bradley the Badger》。該遊戲開發是由前 Ubisoft《瑪利歐+瘋狂兔子》系列的設計師 Davide Soliani 所領軍的團隊。聽到這名字可能很多人不熟悉，Soliani 就是當初 2017 年《瑪利歐+瘋狂兔子》在 E3 公開後，在節目中感動到哭出來的該名男子，被稱為「Ubisoft Crying Man」。

當然，有些網友認為 Ubisoft 曾經是全球最多最多員工的大型遊戲公司，巔峰時擁有超過 2 萬名員工，所以員工離職或被裁員後，自然會有許多前往其他工作室或是成立團隊單幹，所以很多團隊其實都有前 Ubisoft 員工。但這也讓不少玩家感嘆 Ubisoft 現狀，這些離職員工都證明了他們的能力沒有問題，甚至是非常出色，假如 Ubisoft 高層能給予更多創作空間與信任，或許現在的 Ubisoft 的局勢會有很大不同。