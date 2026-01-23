離開原政黨 多名選將拚突圍

代表台灣基進參選高雄第七選區的議員張博洋，成小黨參選人中少數當選者，如今已退黨，將以無黨籍身分挑戰連任。（任義宇攝）

民國111年高雄市議員選舉，除藍綠陣營外，包括台灣民眾黨、時代力量、台灣基進等陣營，也派出多名選將參戰，除脫離民進黨以台灣團結聯盟的吳銘賜外，就僅基進黨的張博洋成功當選，隨今年選戰將近，已有5名以上小黨選將有意重披戰袍，但皆離開原有政黨，身分有大幅轉變。

此屆選舉中，僅有吳銘賜以台灣團結聯盟身分提名獲連任，及當時代表台灣基進的張博洋，成功在第七選區突圍當選，時代力量林于凱則挑戰連任失利。今年吳銘賜則預計以台聯身分再拚連任，而張博洋已退出台灣基進，今年會以無黨籍之姿爭取選民認同。

林于凱於上屆議員任內，因交通等各項市政議題獲得外界不少關注，但受當時環境對時代力量不利，無法獲得藍綠選票而落選，被認為是「國昌派」的他，外傳有意披上民眾黨戰袍再戰第七選區，對此林于凱未直接證實，但已多次與民眾黨前主席柯文哲、現任黨主席黃國昌合作辦活動，布局意味明顯。

確定要再次挑戰議員寶座的還有上屆代表台灣基進參選的黃敬雅，以及時代力量湯茹婷，兩人在4年前就是第十選區對手，得票率僅差1.02％，目前都已脫離原有政黨，其中黃敬雅加入民進黨，挑戰在黨內初選中出線；湯茹婷則跟隨林于凱退出時代力量後持續經營地方，預計將以無黨籍再戰。

至於現任屏東縣政府勞動暨青年發展處長李雨蓁，曾代表台灣基進參選第八選區，近日在選區中掛起「馬年大吉、2026與蓁同行」看板，被外界解讀為「試水溫」，李雨蓁對此雖未表達參選意願，但語帶神祕地說「新的一年什麼狀況都可能發生」。

政壇人士分析，近年選舉環境兩極分化情形愈趨嚴重，對時代力量、台灣基進等小黨非常不利，讓過往選將紛紛出走；而民眾黨則在黃國昌領軍，加上柯文哲案影響獲得一定程度關注，今年選戰中若有合適選將，有機會突破藍綠夾攻，搶得席次。