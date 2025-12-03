離開溫暖被窩 放慢動作調節血壓

目前氣溫下降 越晚會越冷 特別容易引起心肌梗塞。幾個好發的時間點 包括冬季天氣冷，還有起床後的兩三個小時，當血壓爬升、一夜睡醒 血液變濃稠 都會加重心臟負擔。一旦出現 心悸 呼吸很喘 伴隨有胸痛 都可能是心梗的前兆醫生提醒 尤其冬天 起床後的5分鐘 是保命關鍵，千萬不要猛然下床，而是要 多躺一會，可以按摩 活絡一下手腳，促進血液循環，五分鐘後 再動作和緩的起身坐起來，接著要做好 頭部和手部的保暖，因為這些部位受寒 容易引起末梢血管收縮，發生供血不足 以及栓塞的可能** 冬季腳步逐漸逼近，清晨氣溫明顯轉涼，許多人一起床就急忙離開被窩，但醫師提醒，天冷時身體的循環還沒完全啟動，起身太快反而可能引發不適。

54NS鬧鐘一響，下一秒立刻從睡夢中驚醒離開被窩，然而即將邁入冬季，這樣的起床方式，可能會讓你的身體一時跟不上節奏。台北慈濟醫院心臟血管科醫師劉冠良：「熟睡的時候，我們的心跳 血壓其實都會變慢， 就是可能血壓都只有跟白天比起來，可能 也許會低個10%左右，清醒這個時候其實會有一個， 就是血壓和心跳， 一個滿明顯的一個變化， 就是從很慢 然後又回到一個， 我們正常活動的心跳 血壓， 所以在這個轉換的過程， 其實有時候會有一些不舒服跑出來。」

廣告 廣告

頭暈，胸悶，都可能是身體在向你抗拒；另外三高族群更要特別留意，研究顯示，上午八到十點是心血管疾病，的好發時段，因此除了血壓與心跳需要有時間調節外，醫師也建議，醒來後先在床上緩一緩再下床。台北慈濟醫院心臟血管科醫師劉冠良：「建議說大家可以賴床一下， 就是醒過來以後 眼睛打開， 那可以在床上 大概稍微躺個一下，可能躺個10分鐘 15分鐘， 讓我們的心跳 血壓，慢慢轉換到這個比較正常的一個狀況， 讓它有一個緩衝的時間。」

在給身體一點時間慢慢醒來之後，中醫也提醒，冬天的清晨氣血循環較慢，要是能在床上加入一些暖身動作，同樣能讓身體好好甦醒。中醫師賴俊宏：「你還躺在床上的時候， 很建議你先用你的雙手，前後去摩擦你的耳朵，天氣比較冷的時候 耳朵很容易冰冷， 所以我們去摩擦耳朵， 而且耳朵這邊有很多的穴位， 我們去摩擦它 讓它溫度上來，等你坐起來之後， 你就用你的右手去按你的左腳，你的腳的中心點會有個凹窩， 這地方是我們的湧泉穴，然後四肢拍一拍， 這時候你身體就暖得差不多了。」

更多 大愛新聞 報導：

愛要說出口！鐘維蓁的悄悄話

基隆水汙染源待查 衝擊逾15萬戶

