離開Valve虧大了？《CS》之父Minh Le：確實有點遺憾，老同事們都過超好

《絕對武力》（Counter-Strike，簡稱 CS）最早只是 Minh Le 與 Jess Cliffe 基於《戰慄時空》所開發的模組，卻意外在全球爆紅，後續更被 Valve 收購後轉正，超高人氣延續至今。而 Minh Le 最近受訪時再次談到，他對於當年離開 Valve 的決定確實有些遺憾，因為許多 Valve 的老同事經濟狀況都非常的優渥。

CS 系列超過 20 年發展，仍然是最熱門的 FPS。（圖源：Counter-Strike）

根據外媒 GamesRadar + 報導，Minh Le 在 Edge 雜誌專訪時坦言，他對於當年離開 Valve 的決定確實是有些遺憾的。因為直到現在，他還是和許多 Valve 的老同事保持聯繫，結果發現他們的經濟狀況都非常的優渥。Minh Le 更表示，如果自己當年選擇繼續留在 Valve 工作，現在可能早就退休了。

回憶起當時離開的契機，Minh Le 解釋主要原因在於創作理念的差異。當時他認為《CS》經過 6 年發展早就定型，但 Valve 希望他負責開發《CS：S》（絕對武力：次世代，Counter-Strike: Source），該像是單純在畫面上的升級而缺乏遊戲玩法的創新，這與他渴望開發全新遊戲的理念背道而馳。最終在與 Gabe Newell 和其他高層進行了一場友好的談話後，雙方達成共識，Valve 認為他在獨立開發的環境下能有更好的發揮，因此才促成了他的離職。

離開 Valve 後，Minh Le 走上了一條完全不同的道路。他曾推出自製射擊遊戲《Tactical Intervention》（已於 2019 年結束營運），並參與過熱門生存遊戲《Rust》以及《黑色沙漠》開發商 Pearl Abyss 的相關開發項目。雖然他承認這是一條「充滿挑戰的道路」，但也強調這對他的職業生涯與個人成長更有回報，讓他看見了假如留在 Valve 就無法接觸到的遊戲產業多樣面向。