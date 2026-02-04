難以置信的悲傷! 艾普斯坦檔案曝蓋茲染性病 前妻實鎚 : 慶幸「遠離一切污穢」

微軟公司聯合創始人比爾蓋茲（左）和前妻梅琳達蓋茲（中）。(資料照片) 圖：翻攝自Melinda French Gates 推特

[Newtalk新聞] 川普政府公佈了新一批艾普斯坦檔案，美國富豪比爾·蓋茲捲入其中，包括一些露骨的細節——他在與俄羅斯女孩發生性關係後染病並隱瞞。比爾·蓋茲的前妻梅琳達 2 月 3 日也回應此事。

梅琳達 2 月 3 日在接受美國《全國公共廣播電臺》（NPR）採訪時說，看到司法部公佈的新一批檔中提到了她前夫的名字，她感到「難以置信的悲傷」。

她還說：「不管還存在什麼問題，都應該由那些人，甚至包括我的前夫，來回答，而不是我。我很高興能遠離那裡的一切污穢。」

她強調說：「任何女孩都不應該像她們那樣，被艾普斯坦以及他身邊那些人置於那種境地。任何女孩都不應該。我的意思是，這簡直——太令人心碎了。我記得我小時候也是她們那個年紀。我記得我的女兒們小時候也是她們那個年紀。」

比爾蓋茲(左)與女「牌友」、「俄羅斯女孩」米拉·安東諾娃 (Mila Antonova )被爆出緋聞。 圖 : 翻攝自臉書

在談及與比爾·蓋茲的婚姻時，她說：「我不得不結束這段婚姻。我本來就想結束這段婚姻。我覺得我最終也需要離開基金會，所以，這很令人難過。這就是事實。」

梅琳達還表示，艾普斯坦文件中有關比爾·蓋茲的細節讓她痛苦，因為它「勾起了我婚姻中一些非常非常痛苦的回憶」。

據英國《金融時報》報導，當地時間 1 月 30 日，美國司法部公佈超 300 萬頁艾普斯坦案相關檔，其中一批來自疑似艾普斯坦帳戶的郵件聲稱，微軟聯合創始人比爾·蓋茲與「俄羅斯女孩」發生性關係後，曾試圖向妻子梅琳達隱瞞自己患上性病的事實。

比爾蓋茲(右)與惡名昭彰的皮條客艾波斯坦。 圖 : 翻攝自推特

其中一封疑似艾普斯坦發給自己帳戶的郵件顯示，這位已故的性犯罪者還因蓋茲終止二人的往來而心生不滿。

郵件中寫道：「更過分的是，你後來還眼含淚水懇求我，讓我刪掉所有關於你患上性病的郵件、你讓我幫你弄抗生素偷偷給梅琳達服用的請求，還有你對自己生殖器的描述。」

另一封郵件寫道：「我曾受人所托，還錯誤地答應參與諸多事情，這些事輕則有違道德，重則觸犯倫理……從幫比爾獲取藥物，以應對他與俄羅斯女孩發生性關係帶來的後果，到為他與已婚女性的秘密幽會牽線搭橋，甚至還被要求為橋牌比賽提供阿德拉（一種中樞神經興奮劑）。」

美國司法部公布一系列艾普斯坦案相關資訊，引發世界各地民眾關注。 圖：翻攝自 @__Inty__ X 帳號

蓋茲的發言人回應稱，這些指控「完全荒謬且純屬捏造」，並補充道：「這些檔唯一能證明的，就是艾普斯坦因無法與蓋茲維持往來而心生不滿，以及他為構陷、詆毀蓋茲不擇手段。」

2021 年 5 月 3 日，比爾·蓋茲與梅琳達·蓋茲發佈聯合聲明，宣佈結束雙方 27 年的婚姻。2022 年，梅琳達接受採訪時說，自己非常看重這段婚姻，在婚姻真正走到盡頭之前，自己從未想過會離婚，「我把自己所有的一切都獻給了這段婚姻。從訂婚到離婚，我一直非常認真地對待這段婚姻。」

她形容公開離婚消息的那段時間是自己「最黑暗」的一段日子。「我每天以淚洗面，一遍又一遍地問我自己怎麼會這樣呢？我接下來要怎麼辦？我怎麼才能重新站起來？」梅琳達回憶道。

被蓋茲離婚事件牽扯到的中國籍女翻譯王喆。 圖 : 翻攝自王喆微博

在外界看來，此前比爾·蓋茲被曝出軌一名雇員，是這對夫婦離婚的導火線。據悉，2019 年時，微軟一名女工程師寫信稱自己與比爾·蓋茲保持了多年的地下戀情。2021 年 5 月 17 日，在蓋茲夫婦宣佈離婚後不久，比爾·蓋茲通過發言人承認自己曾與微軟一名女員工長期保持婚外情關係。

除了出軌，梅琳達認為造成其婚姻破裂的另一個重要導火索是比爾·蓋茲一直不顧她反對，與「性侵兒童犯」傑佛瑞·艾普斯坦來往。艾普斯坦曾是一位富翁，曾因涉嫌組織未成年少女性交易、招嫖等罪名被起訴並關押，於 2019 年在曼哈頓下城監獄中「自殺」身亡。

