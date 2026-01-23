難先動支718億？張惇涵：政院只執行法律有效力的預算

行政院秘書長張惇涵今（23）天偕同中選會被提名人拜會立法院民進黨團前受訪。 圖：周煊惠/攝

[Newtalk新聞] 藍白協商決議將總預算中的38項新興計畫共718億逕付二讀先行動支，但行政院發言人李慧芝昨天說「其實這個只是決議案，沒有三讀，而不是通過這個法案。」昨天在立法院的朝野協商也以「破局」收場，記者提問，所以到時候立院通過後，政院要怎麼樣執行？行政院秘書長張惇涵今（23）天偕同中選會被提名人拜會立法院民進黨團前受訪指出，根據《預算法》第54條，它所謂的「同意」並不是指預算三讀的程序，行政院的立場很簡單，只要依法、法律有效力的預算，行政院就會執行，但這次在野黨的處理方式是中華民國憲政史上從未發生過的，行政院也會就國家的利益、人民的福祉、建設的考量合適處理。

張惇涵指出，第一個要表達的是，依照《憲法》第58條，行政院負責任的在法定期間內，提出了中央政府總預算案，立法院應該要依照《憲法》第63條做議決。其次，依《預算法》第54條，它所謂的「同意」並不是指預算三讀的程序，行政院的立場很簡單，只要依法，法律有效力的預算，行政院就會執行，但這次在野黨的處理方式是中華民國憲政史上從未發生過的，行政院也會就國家的利益、人民的福祉、建設的考量來合適的處理。

張惇涵強調，大家也知道每一年下半年的立法院會期都是預算會期，「這個作業已經擺在立法院148天了，考題有100題，結果只答了2題，因為718億只有2%，100題只答了2題，如果你是學生，你會只交2題的考卷，還是你交整份的考卷？」所以我們的目標就是希望整個中央政府總預算是一體的、環環相扣的，不應該被這樣切割式或破裂式的審查，「我想，這才是最重要的」。

