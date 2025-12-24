「難入眠」原因曝！年紀增長「睡眠節律」前移 專家揭關鍵因素

年齡增長，睡眠相位卻會提前。（圖／ＴＶＢＳ）

睡眠問題困擾著許多人，從失眠到呼吸中止症，甚至隨年齡增長而改變的睡眠節律，都可能影響生活品質。雙和醫院睡眠中心技術組長許馨玫表示，慢性失眠患者有30至50%會合併呼吸中止症，而現在已有簡易型機器可讓患者帶回家使用一晚，即能收集血氧、含氧量、心率、呼吸動作與呼吸氣流等數據，用以診斷呼吸中止症。除了疾病因素外，人體的睡眠節律也會隨著年齡變化，影響睡眠品質。

居家式監測儀器，評估有無睡眠呼吸中止症。（圖／ＴＶＢＳ）

許馨玫解釋，呼吸中止症與失眠往往是共病症，長期睡眠品質不佳會導致精神不濟，形成惡性循環。而除了這些症狀外，人體的睡眠節律確實會隨著年齡改變。雙和醫院睡眠中心主任林以志指出，人腦中的視交叉上核負責調控睡眠節律，但隨著年紀增長，其功能會逐漸減弱。同時，調整節律的褪黑激素分泌也會慢慢下降，加上水晶體變黃等因素，都會影響生理時鐘的調整。

從20歲之後，人的睡眠相位會逐漸提前，隨著年紀增長會進一步改變。這就是為什麼許多長者常在傍晚7、8點邊看電視就想睡，清晨3、4點就醒來無法再入睡。這其實是自然現象，但當這種改變開始與家人、朋友的生活節奏無法同步而產生困擾時，可能就是所謂的提前型晝夜節律障礙症。

國衛院副研究員級主治醫師鄭婉汝表示，如果長者能順著這個時間去睡，其實並沒有什麼問題。最常出現問題的情況是他們無法在想睡的時候入睡，例如家人都還在活動，或孫子還在補習班未回家。因此，高齡長者應該要好好評估睡眠節律前移的問題，他們很可能不是失眠，應該用其他方式來解決和評估。鄭婉汝強調，節律調整和失眠症的治療方針相對不同，更著重於調節起床與上床的時間，而光線和褪黑激素調節是關鍵因子。

節律治療關鍵：光線．褪黑激素。（圖／ＴＶＢＳ）

在節律療法中，最主要的元素是光線和褪黑激素。鄭婉汝解釋，當光線較弱時，可提供人工光源讓患者暴露在光線下，這樣可以讓節律延後。對於提前節律型的患者，有時會建議在清晨時給予褪黑激素，也可以讓節律延後。但若仍然長期失眠，導致精神狀況大受影響，還是應該求助專業醫師評估。林以志表示，藥物通常不是第一線治療方法，醫師會先找出導致睡眠問題的原因。他舉例說，有些70、80歲的患者長期鼻塞，只要使用鼻噴劑治療，睡眠就能大幅改善。其他原因還包括睡眠呼吸中止、攝護腺肥大、疼痛等，針對這些問題進行調整後，睡眠品質往往能得到改善。

此外，建立良好的睡眠行為也很重要。林以志建議，時間到就要睡覺，睡床應該設定得很簡單，只用於休息和親密關係。他提醒，不應在床上同時追劇和處理公文，否則身體會混淆是要進入戰鬥狀態還是放鬆狀態。若長期陷入睡不好的困境，並非只能靠藥物解決，認知行為和睡眠習慣的建立都需要專業評估和建議。

