難協調？張勝德辦首場問政懇託會 父張建榮喊辦初選

明年宜蘭縣長選舉，國民黨面臨不少挑戰，除了黨內人選擺不平，還要處理藍白合的問題。在地議長張勝德今（3日）天選在冬山鄉，舉行首場問政懇託會，作為他的參選起手式，兩人報請黨中央協調似乎沒達成共識，張勝德的父親，前議長張建榮在台上直說，就是要用民調來支持張勝德。

支持者：「張勝德加油加油加油。」高舉唯一支持張勝德牌子，宜蘭縣議長張勝德，選在宜蘭最大鄉冬山鄉，作為他的起手式，舉辦首場問政懇託會，正式投入縣長選戰。台下坐滿支持者，還有地方民代、宜蘭副議長都來相挺，老議長張建榮也特地趕來，替兒子拉抬聲勢。

國民黨內想爭取宜蘭縣長戰袍的不只張勝德，立委吳宗憲也力拚出線。（圖／民視新聞）





前議長張建榮：「今天最主要要跟大家拜託，今天辦的就是民調，還有如果接到電話，一定要全力來支持張勝德。」不過國民黨內想爭取宜蘭縣長戰袍的不只張勝德，立委吳宗憲也力拚出線，上一次兩人在地方進行協調會，但最後仍沒達成共識，縣黨部已報請黨中央進行協調，但老議長已經把話說死了。

立委（國）吳宗憲：「我不會擔心進入到初選的機制耶，而且我覺得進入到初選的機制，也是好事情。」宜蘭縣議長張勝德：「尊重主席的一個想法，以及我們協調的過程當中，那我們黨中央其實就已經，訂定了一個規則，協調之後真的不行，我們進入初選的模式。」





藍白還在為人選傷腦筋，但反觀綠營，人選早已就定位，由林國漳代表民進黨參選宜蘭縣長。（圖／民視新聞）





傳出張勝德打算要辦14場問政懇託會，宜蘭縣這局，國民黨內部競爭相當激烈，自家人選還沒出爐，國會的盟友民眾黨也徵召陳琬惠出線，藍白還在為人選傷腦筋，但反觀綠營，人選早已就定位。總統賴清德（01.02）：「林國漳顧問他也很放心，在去年行政院，因為林顧問的建議之下，我們給予宜蘭縣政府，興辦長照服務工作的經費，就有十億元。」

總統賴清德到地方行程，不忘拉上林國漳，身為黨主席的賴清德，多次為林國漳輔選，相較於藍營人選難產，藍白還要喬。民進黨的林國漳不受影響，穩扎穩打積極備戰。

