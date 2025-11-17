「難哄效應」白敬亭、章若楠人氣狂漲 隔9年再見高中「白月光」
【緯來新聞網】中國演員「國民男友」白敬亭與「初戀系女神」章若楠共同主演的超高話題度偶像劇《難哄》，該劇講述「桑延」時隔6年與高中時期的白月光「溫以凡」再度相遇，雖然過去向她告白被拒絕，卻將這份感情牢牢放在心底長達9年，此次久別重逢後，「桑延」仍舊毫不猶豫地成為「溫以凡」的避風港。該劇細膩描繪克制隱忍、酸澀曖昧的暗戀氛圍，而劇中「桑延」角色性格看似難搞，講話毒舌、嘴賤，實際上卻是深情專一，還是心思細膩的大男孩，對於這樣的劇情以及人物特質，觀眾很買單，甚至戲劇播出後引發「難哄效應」，而兩位主要演員更是人氣大漲。
白敬亭與章若楠共同主演的超高話題度偶像劇《難哄》。（圖／中天提供）
《難哄》劇情除了講述甜蜜的暗戀故事之外，更有描繪「溫以凡」內心壓抑沉悶的過去，這也引發網友討論，章若楠在劇裡以冷漠武裝內在，這與「溫以凡」的成長經歷有關，小時候父親過世，媽媽改嫁，高中時期的她更慘遭無血緣的「舅舅」騷擾，不料向家人求助無果，對她因此造成巨大創傷，成為埋藏在心底的噩夢，沒想到出社會後，合租房的室友竟也對她伸出魔爪，這樣悲慘的遭遇，連章若楠都心疼「溫以凡」，談及角色人物更忍不住落淚，「她遇到了那麼多事情，還是可以咬著牙去認真生活，拍這個戲的時候，我有非常多崩潰的瞬間，到後來更遇到領導上司的騷擾，我覺得這些都是人生的重創，就是沒有人愛她，只有桑延」，更表示白敬亭在劇裡就像是太陽一樣照亮著她。
章若楠在《難哄》也因為過去的經歷，讓她只要遇上煩惱、壓力變大時，就會出現夢遊症狀，而這樣的夢遊劇情，也讓原本有著深深誤解的「桑延」與「溫以凡」，感情急速增溫，像是「夢遊抱」、「同床共枕」等甜蜜有趣的橋段，當「溫以凡」得知昨晚不小心在夢遊時親了「桑延」，竟對「桑延」脫口而出「是要收錢嗎？」，台詞互動相當逗趣。談及首次詮釋夢遊症，章若楠表示在網路上看了許多案例去揣摩，甚至在片場不斷跟導演溝通，對於章若楠在劇中夢遊的詮釋，白敬亭也不禁讚嘆，更表示對「桑延」第一次面對「溫以凡」夢遊的擁抱相當深刻，「我非常能體會桑延在這麼多年隱忍的情況下，那種情緒的爆發，去克制地收回自己的手，我眼睛一下都紅了」，暗戀多年的人突然抱住自己，卻又要憋住自己多年來的情感，心境其實有著極為複雜的情緒。
白敬亭與章若楠共同主演的超高話題度偶像劇《難哄》。（圖／中天提供）
白敬亭在《難哄》不斷隱忍自己暗戀的情感，並且默默在章若楠身邊守護她，這般癡情令許多粉絲感到心疼，當他時隔多年與章若楠再度相遇，展現出口是心非的傲嬌模樣是劇中一大看點，像是章若楠因為一直麻煩白敬亭，想要請客表達感謝，當問及要吃什麼時，白敬亭竟回覆「隨便」，沒想到其實不是真的隨便，不僅怕火鍋燙、烤肉有味道更怕川菜辣，但還是說著自己不忌口，而章若楠也耐著性子哄他，這段互動讓觀眾看了紛紛留言「欠扁」、「只有帥哥才有本錢這麼白爛」等，白敬亭還因此被冠上「死裝哥」稱號，章若楠則分享現實中才不會這樣哄人，「是我的話，應該不會理他，就直接走了」，反倒白敬亭稱自己在現實生活中其實很好哄。由白敬亭、章若楠主演的《難哄》週一至週五晚間9點在中天娛樂台播出。
更多緯來新聞網報導
《你的名字。》回來了！賣座逾250億日圓 重返台灣大螢幕
F.I.R.拆夥後互告！詹雯婷遭恩師陳建寧控誣告 獲判無罪吐心聲
其他人也在看
《難哄》章若楠詮釋夢遊症 打動白敬亭：我眼睛一下都紅了
章若楠在《難哄》也因為過去的經歷，讓她只要遇上煩惱、壓力變大時，就會出現夢遊症狀，談及首次詮釋夢遊症，章若楠表示在網路上看了許多案例去揣摩，甚至在片場不斷跟導演溝通，對於章若楠在劇中夢遊的詮釋，白敬亭也不禁讚嘆，「我非常能體會桑延在這麼多年隱忍的情況下，...CTWANT ・ 16 小時前
「初戀系女神」藉夢遊吃男星豆腐 事後竟裝傻問：要收錢嗎？
「國民男友」白敬亭與「初戀系女神」章若楠主演《難哄》，劇情講述「桑延」時隔6年再遇高中白月光「溫以凡」。他雖曾告白被拒，仍將這段暗戀放在心底9年，再重逢後依舊毫不猶豫守護對方。角色毒舌卻深情的反差深受觀眾喜愛，掀起「難哄效應」，兩位主演人氣也跟著大漲。自由時報 ・ 19 小時前
章若楠夢遊抱 白敬亭激動噙淚
「國民男友」白敬亭與「初戀系女神」章若楠主演的話題偶像劇《難哄》，播出後引發連串「難哄效應」，該劇近期在中天娛樂台熱播，獲同時段陸劇收視第一佳績。兩位主演劇中有「夢遊抱」、「同床共枕」等甜蜜橋段，當章若楠飾演的溫以凡得知前一晚不小心在夢遊時親了白敬亭飾演的桑延，竟對他脫口而出「是要收錢嗎？」台詞互動相當逗趣。中時新聞網 ・ 3 小時前
宋茜又接姐弟CP作品 與舊情人陳星旭職場重逢
【緯來新聞網】由宋茜、陳星旭在主演的《我們的翻譯官》中，是分手多年的校園情侶，戲外女大男小，相差九歲緯來新聞網 ・ 12 小時前
小兒猛掃南亞、南亞科！這檔前10月營收寫同期次高「喜迎連24買」 網嘆：外資天天買天天跌
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（17）日漲49.81點，漲幅0.18%，收27,447.31點。外資今買超逾73億元，買超的前十大個股有4檔電子股、3檔金融...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
金馬62／法影后伊莎貝雨蓓回憶揪侯孝賢唱歌 讚《左撇子電影》好看想逛夜市
【緯來新聞網】法國影后伊莎貝雨蓓今（17日）現身金馬《女富豪的美麗與哀愁》映後，與影迷們近距離互動。緯來新聞網 ・ 12 小時前
電子資訊夥伴採購 經濟部頒獎績優廠商
經濟部長龔明鑫日昨出席於台北舉行的「二○二五年經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮」（IPOAwardsCeremony），龔部長親自頒發技術加值夥伴獎等七大獎項予AMD、Apple、NVIDIA等二十家國際大廠，表彰國際夥伴協助臺灣產業發展尖端技術、擴大投資臺灣，提升臺灣全球供應鏈戰略地位的傑出貢獻。據統計參與典禮的國內外大廠市值統計將近廿三兆美元，AI時代領航的「Magnificent7」企業中有Apple、Amazon、Google、Meta、Microsoft、NVIDIA代表出席，象徵我國在全球電子資訊產業鏈的關鍵地位與影響力。據資策會產業情報研究所（MIC）統計，電子資訊國際大廠對臺採購金額將連續六年超過二千億美元，今年預估將達二三五九億美元，較前一年成長6 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
法國傳奇影后揪侯孝賢唱KTV！伊莎貝雨蓓看《左撇子女孩》想逛夜市
法國傳奇影后伊莎貝雨蓓相隔16年來台參加金馬影展，今天（17日）下午她出席媒體茶敘，開心分享大約在15年前曾在台灣與導演侯孝賢一起唱卡拉OK，「我已經記不得唱什麼歌了，他用中文、台語，我唱法文，我非常開心且難忘。」現年72歲的伊莎貝雨蓓包括《鋼琴教師》、《她的危險遊戲》等代表作不勝枚舉，近期在台中國自由時報 ・ 12 小時前
羅志祥首度公開罹患「微笑憂鬱症」 母生病、事業低潮又遇詐騙！曾拒絕吃藥
出道30年的羅志祥總以開朗、逗趣形象出現幕前。他在即將推出的新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》裡，首度揭露自己曾罹患「微笑憂鬱症（Smiling Depression）」，回憶那段幾近崩潰的過程，才發覺「或許我不是樂觀的人，只是很會偽裝快樂」。太報 ・ 12 小時前
章若楠《難哄》藉夢遊吃白敬亭豆腐 親完反問「要收錢嗎？」
「國民男友」白敬亭與「初戀系女神」章若楠共同主演的超高話題度偶像劇《難哄》，近期在中天娛樂台熱播，播出以來同時段陸劇收視第一。白敬亭在《難哄》不斷隱忍暗戀的情感，默默在章若楠身邊守護她，這般癡情令許多粉絲感到心疼，當他時隔多年與章若楠再度相遇，展現出口是心非的傲嬌模樣是劇中一大看點，中時新聞網 ・ 18 小時前
政府重新開門 仍有20萬人恐失糧補
紐約市府官員警告說，雖然政府停擺已結束，部分居民的糧食券(SNAP)仍可能面臨危機，成千上萬紐約市民恐怕將於2026年喪...世界日報World Journal ・ 17 小時前
湯姆克魯斯獲奧斯卡終身成就獎 喜迎生涯首座小金人
（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）美國影星湯姆克魯斯今天晚間獲頒奧斯卡終身成就獎，終於在他長達40多年的演藝生涯迎來首座小金人，並接受好萊塢眾星起立鼓掌致敬。中央社 ・ 12 小時前
黃明志捲命案認「到明年底工作全沒了」 放下身段求職喊：有收入就好
黃明志今日晚間在臉書粉絲專頁「Namewee 黃明志」發文透露，目前謝侑芯命案仍在審理中，屍檢報告還沒出來，可能得等上數個月才有結果。因此黃明志原本排到明年底滿滿的工作，全部都被取消了；黃明志放下身段，稱有幕後工作找他收費都好談，或是打工也行，就算他不會也願意學...CTWANT ・ 12 小時前
不捨食安處基層遭誣賴 盧秀燕：應多鼓勵打氣
台中市議會昨（十七）日進行定期會市政總質詢，市議員賴義鍠針對台中市食品藥物安全處主動查獲、通報芬普尼毒蛋，卻遭無良政客誣賴食安處基層，更稱這個政府治國無步，只剩抹黑、抹紅這兩步，種種事跡無法容忍。對此，市長盧秀燕表示，替基層感到委屈，應多為同仁鼓勵、打氣。賴義鍠議員語重心長指出，政府若把抹黑跟抹紅，這兩件事情拿掉以後，還有什麼功能？拿那麼多的稅收來當人事費、養了那麼多的網軍側翼，我們民眾有比較好嗎？我們生活有比較好嗎？身為士農工商的，你們有比較好嗎？身為公務人員的，你們有比較這樣好嗎？盧秀燕市長說，按照食安的相關程序跟規定，市府食安處同仁積極正視問題並前往稽查，應多點鼓勵、多點正面看待，若非食安處人員再去稽查，恐怕無人發現再次流出，但遭受這樣的指責，「替他們感到委屈」。同 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
新竹縣寶山清潔隊赴花蓮助復原 完成首波支援
（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）新竹縣寶山鄉公所清潔隊與志工日前至花蓮光復鄉助災後環境復原，支援家戶垃圾清運與街道整理等，鄉長邱振瑋今天說，已完成首波支援，後續地方有需求，將再動員協助。中央社 ・ 12 小時前
10月人民幣存款餘額連3月下滑 續於低檔波動
（中央社記者潘姿羽台北17日電）中央銀行今天公布10月國銀人民幣存款餘額為人民幣1187.94億元，連續3個月下滑。央行官員分析，國銀人民幣存款餘額今年初跌破12年低點後，轉為低檔整理，目前也在此區間波動。中央社 ・ 12 小時前
黃明志明年底前「工作全取消」！失業慘況曝光 公開求職：有收入就好
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，歷經9日延扣仍查無犯罪證據，13日下午獲口頭保釋，重獲自由身。相隔4天，他今（17）日透過社群平台表示，自己工作全數被取消至明年底，就連已完成的農曆新年賀歲曲也因贊助商撤出喊卡，無奈公開求職，苦喊「有收入就好了」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
(影) 難得中日看法一致! 中宣布旅遊禁令 日大力支持 「斯坦」兄弟也專刁陸客
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前出席國會質詢時，強調「台灣有事」可能構成日本「存立危機事態」，暗示日本可能動用「集體自衛權」介入台海衝突，相關言論引發中國官方強烈不滿。為了對日本旅遊業進行報復，北京當局近期發布公開建議，呼籲中國民眾暫時停止赴日旅遊。沒想到，該項建議不只遭到中國民眾無視，還得到日本網友的廣泛支持，希望中國全面禁止不遵守國際禮儀的國民出國旅遊。 推主「墓碑科技」透過 X 發布推文指出，為了反制高市早苗的涉台言論，中國外交部近期提出公開建議，以「可能涉及人身安全重大風險」為由，要求國內民眾停止前往日本旅遊，並向國內航空公司施壓，要求免費取消飛往東京、大阪等地的航班，試圖打擊日本的觀光旅遊產業。隨後，中國東方航空也呼應政府要求，免費開放民眾取消或更改 15 日至月底的赴日機票。 因有中國遊客不守規矩搞破壞，日本神奈川縣鐮倉市的知名溫泉場所「稻村崎溫泉」特別用中文告知中國遊客要遵守泡湯禮儀。 圖 : 翻攝自大河報 然而，在相關消息公布後，許多日本民眾卻感到十分開心，認為中國政府限制民眾赴日旅遊的政策，可能大幅改善日本民眾的生活水準。「墓碑科技」表示，雖然相關政策可能新頭殼 ・ 12 小時前
大氣系爽約別系接手 地理.電機系校友代發飲料.雞排
生活中心／綜合報導 自稱是台大大氣系網友，上周發颱風假祭品文失準又爽約，引爆輿論沸騰。為了挽回校譽，台大地理系校友，今天（17日）中午在台北車站二樓免費發放350杯手搖杯飲料，下午電機系校友也在台大校門口發放400份雞排，儘管下雨，但仍吸引數百位民眾冒雨排隊，1個小時後全數發完！民視 ・ 12 小時前
韓星玉澤演台中拍片 市府籲尊重不打擾
台中市議會昨（十七）日進行定期會市政總質詢，議員張芬郁關心國際巨星玉澤演來台中拍片，宣傳觀光地圖。張芬郁說，韓國偶像藝人玉澤演近期在台中拍戲，因經常在IG分享台中美食、景點，意外帶動行銷台中風潮，張芬郁認為市府應把握這波玉澤演社群熱度，提升城市能見度。台中市政府新聞局長欒治誼表示，玉澤演與劇組至台中拍攝，新聞局及影視基金會積極協助拍攝，也二度探班劇組，分享台中好吃、好喝的訊息，也贈送暢遊台中的悠遊卡，希望劇組能夠在台中順暢通行。不過基於信任基礎，劇組盼市府低調保密，市府亦呼籲市民友善尊重不打擾，讓國際藝人感受友善台中。 ...台灣新生報 ・ 11 小時前