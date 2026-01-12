《難哄》男星與男團成員爆緋聞 「腋下抱抱」全被拍

蘇逸陽、何昶希互動親密，掀起網友熱議。（圖／翻攝自蘇逸陽、何昶希微博）





中國大陸男星蘇逸陽在陸劇《難哄》中飾演白敬亭的好兄弟受到關注，今（12）日被爆出與29歲男團成員何昶希互動親密，掀起網友熱議，相關畫面曝光後，網友更是翻出兩人一起打卡、出遊的證據，立刻引發關注。

何昶希參加選秀節目《青春有你》獲得第9名，並以「UNINE」成員出道。根據《優點娛樂》，何昶希日前被目擊工作結束後直奔蘇逸陽家中，看起來一臉疲憊，而對方也給予擁抱，並將雙手放在何昶希腋下摟抱安慰。

何昶希工作結束直奔蘇逸陽住處。（圖／翻攝自微博）

事實上，何昶希與蘇逸陽曾合作古裝劇《不思異：志怪》，這次爆出親密畫面後，不少網友也挖出兩人過去不僅經常在同間健身房打卡，甚至疑似一起同遊杭州的青山湖水上森林，不過雙方至今仍未回應。

網友挖出何昶希與蘇逸陽過往貼文。（圖／翻攝自微博）

