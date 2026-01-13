《難哄》章若楠真實生活曝光！拍戲9年仍租房 賺千萬全填原生家庭黑洞

娛樂中心／唐家興報導

「氧氣美女」章若楠近期因與白敬亭攜手主演話題夯劇《難哄》再度爆紅，清新氣質與溫柔眼神圈粉無數，被封為新一代「初戀女神」。不過，隨著人氣水漲船高，近日卻有網友翻出她私底下的真實生活，直言她「拍戲9年仍租房住，賺的錢幾乎都填進原生家庭的無底洞」，貼文一出立刻引發熱烈討論，也讓粉絲開始重新認識這位光鮮亮麗背後，默默承擔一切的女星。

【名字藏玄機 從小被教要撐起一個家】

章若楠原名「章若男」，諧音背後被認為隱含家中對「男丁」的期待。她出身於傳統家庭，是家中長女，下頭還有兩個妹妹與一個弟弟。從小，她就被灌輸「要幫襯家裡」的觀念，照顧弟妹、替父母分憂，彷彿是理所當然的責任，也早早成為家中的精神支柱。

章若楠出身於傳統家庭，是家中長女；圖為章若楠大學時期的照片。（圖／翻攝自百度百科）

【戲劇一部接一部 收入卻優先給了家人】

出道後，章若楠陸續主演多部影視作品，從《悲傷逆流成河》、《你的婚禮》，到近期熱播的《難哄》，演藝成績亮眼。據網路整理，《難哄》片酬高達人民幣500萬元（約新台幣2250萬元），參與作品累計票房更突破15億元，照理早已站穩一線演員行列。

然而，她卻被爆出多年來將大部分收入拿去替父母償還生意債務，不僅一肩扛起弟弟妹妹的學費與生活費，甚至還為弟弟準備婚房、補貼家族事業虧損。疫情期間，家中周轉出現缺口，她更傳出一次拿出200萬元救急，幾乎是「有多少給多少」。

由中國藝人白敬亭(右)和章若楠(左)主演的《難哄》是青春愛情電視劇，自開播來引發不少話題。（圖／翻攝自微博）

【自己過得極省 仍租屋、拼車樣樣來】

與螢幕上精緻亮麗的形象形成強烈對比，章若楠私下生活極度節儉。她長年在北京租屋，曾住過合租房、擠地鐵通勤，配戴的耳環只要58元，連搭車都選擇拼車模式。更有網友翻出，她20歲時還曾被父母安排，與年長10歲的對象相親，人生重要選擇似乎從來不只為自己。

【孝順之外 她也把溫柔留給陌生人】

即便承受著沉重的家庭責任，章若楠卻沒有忽略社會角落。網路資料指出，她曾默默資助12名山區女童就學，香港發生火災時，也低調捐出50萬元善款。自己生活再省，卻願意把溫暖分給更多人，讓不少網友看了既心疼又敬佩。

章若楠不僅顧家，還常做善事。（圖／翻攝自章若楠IG）

【粉絲心疼：原生家庭的索取，真的沒有盡頭】

相關討論在網路持續發酵，不少粉絲直言，章若楠的付出「像肉包子打狗，有去無回」，認為她已經為家人做得夠多，也該為自己的人生多留一點空間。也有人感嘆，初戀女神的濾鏡背後，其實是一個從小被迫長大的女孩。

章若楠沒有高調訴苦，卻用行動扛起所有。也正因如此，這位「初戀女神」在鏡頭之外，那份孝順顧家、默默承受的真實模樣，才更讓人看了不捨。或許，比起角色裡的愛情，她更需要的，是好好為自己活一次。

網友翻出她私底下的真實生活，直言她「拍戲9年仍租房住，賺的錢幾乎都填進原生家庭的無底洞」。（圖／翻攝自百度動態）

