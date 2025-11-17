《難哄》章若楠詮釋夢遊症 打動白敬亭：我眼睛一下都紅了

白敬亭與章若楠主演夯劇《難哄》。（圖／中天娛樂台提供）

白敬亭與章若楠主演的《難哄》近期在中天娛樂台熱播，創下同時段陸劇收視第一的好成績，除了講述甜蜜的暗戀故事之外，更描繪女主角溫以凡內心壓抑沉悶的過去，小時候父親過世，媽媽改嫁，遭無血緣的「舅舅」騷擾，出社會後合租房的室友竟也對她伸出魔爪，這樣悲慘的遭遇，連章若楠都心疼「溫以凡」，談及角色人物更忍不住落淚，更表示白敬亭在劇裡就像是太陽一樣照亮著她。

章若楠在《難哄》也因為過去的經歷，讓她只要遇上煩惱、壓力變大時，就會出現夢遊症狀，談及首次詮釋夢遊症，章若楠表示在網路上看了許多案例去揣摩，甚至在片場不斷跟導演溝通，對於章若楠在劇中夢遊的詮釋，白敬亭也不禁讚嘆，「我非常能體會桑延在這麼多年隱忍的情況下，那種情緒的爆發，去克制地收回自己的手，我眼睛一下都紅了。」暗戀多年的人突然抱住自己，卻又要憋住自己多年來的情感，心境其實有著極為複雜的情緒。

白敬亭與章若楠在劇中互動相當有愛。（圖／中天娛樂台提供）

白敬亭在《難哄》不斷隱忍自己暗戀的情感，並且默默在章若楠身邊守護她，這般癡情令許多粉絲感到心疼，當他時隔多年與章若楠再度相遇，展現出口是心非的傲嬌模樣是劇中一大看點，白敬亭還因此被冠上「死裝哥」稱號。章若楠則分享自己在現實中才不會這樣哄人，「是我的話，應該不會理他，就直接走了。」反倒白敬亭稱自己在現實生活中其實很好哄。

