【難度不如前作？】《仁王3》玩家抱怨遊戲前期「太簡單」引出老手吐槽回應

光榮特庫摩旗下魂系遊戲系列最新續作《仁王3》已經在上週五正式推出，不久之後，許多玩家紛紛在 Reddit 等社群平台上發文表示與系列前作相比，本作的前期似乎有點「太簡單」，然而，這些言論很快就吸引到一位老手吐槽。

就如同啟發整個類型的《黑暗靈魂》一樣，《仁王》系列一直以來也都以不低的難度著稱，雖然有玩家認為整體來說仍然沒有像 FromSoftware 的作品那麼困難，但該有的挑戰性依然不會少。話雖如此，《仁王3》對於新加入的玩家來說似乎稍微比較仁慈一些。

與系列前作不同的是，《仁王3》採用了更加寬闊且自由的大型開放區域地圖設計，讓玩家可以自行選擇探索的道路，挑選想要面對的各種挑戰。就以這樣的設計來看，玩家們確實有機會在前期找到一些較為輕鬆的路線。

不久之後，一位《仁王》系列老玩家 loosewobble 在遊戲的 Reddit 討論版上發文，表示那些聲稱《仁王3》前期太簡單的貼文都讓他感到有些煩躁，尤其是那些呼籲 Team Ninja 團隊應該把遊戲難度調高的聲音，並強調作為一款 RPG，《仁王3》的難度有著極高的彈性，一切都得要看玩家的裝備以及使用方式，再加上對於操作的熟悉度，如果嫌太簡單，要自己提高挑戰性的方法多得很。

「我一直看到有人說這款遊戲太簡單了，老實說這聽起來就只是想炫耀自己有多強而已，實際上根本沒人在乎。這本來就是一款 RPG，如果你覺得太簡單，那就把護甲脫掉、不要升級、不要用魂核，用各種自我限制來增加難度就好。結果這些人其實只是極少數的聲音，卻可能逼得 Team Ninja 把所有裝備道具都削弱到不行，最後搞出一個很死板的 meta，大家只能用同樣那三種配裝。」他表示

「而且很多喊簡單的人，可能連遊戲都還沒全破，更別說到 NG+，甚至連後期 Boss 都還沒打過。如果你真的覺得太簡單，那就自己想辦法把挑戰性提高就好，我真的不懂為什麼一定要要求開發者把遊戲改難，影響新人或覺得目前難度合理的人的體驗。你沒有必要因為想要大家都跟你一樣強，就拖所有人下水，明明你自己就有一堆方法可以調整遊戲體驗。這種論點在我看來真的很莫名其妙。」

在這篇貼文的下方，不少玩家都認同 loosewobble 的觀點，甚至表示遊戲到了「戰國篇」以及後期的區域難度就會開始飆升，甚至開始碰到一些可能會讓他們卡上好幾小時的 Boss 或其他強敵。但也有人認為前期的難度可能會讓部份玩家來不及摸熟自己喜愛的戰鬥方式，導致後期開始碰壁，更別說還有讓難度再提升一階的 NG+ 模式。

