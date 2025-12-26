難得來台北 中南部女控缺點超多 網推便利性狠甩5都

台灣南北生活步調大不同，一名居住在中南部的女網友分享，到台北參加活動發現自己難以適應，因為台北雖有完善的大眾運輸系統，但往往仍需步行一大段距離，好不容易上車也未必能坐下休息，加上街道人潮洶湧，讓她很不習慣，貼文引發討論，有網友認為，台北除了天氣以外，幾乎沒有明顯缺點，尤其捷運便利性，更是大幅領先其他五都。

一名女網友近日在Dcard發文分享，在南部生活了22年，畢業後搬到中部工作，近期則會趁周末上台北參加活動，卻發現自己難以適應台北的生活節奏。

女網友表示，身為南部人，不太習慣長時間走路，但在台北無論搭捷運或轉乘交通工具，往往還得再步行一大段距離，有時走到相當疲累，上車後卻又沒有座位可以休息；若選擇開車前往台北，體驗同樣不佳，不僅動不動就塞車，停車費也十分昂貴，甚至一小時120元的停車場，也一位難求。

女網友指出，她很難接受，台北的街道上總是人潮洶湧，同時也很好奇，這樣的生活型態究竟是不是只有她無法適應。

貼文引起網友熱烈討論，不少台北人表示，除了天氣以外，真的想不到台北有任何缺點，另有網友指出，原PO抱怨搭捷運還要走很久，但光是捷運便利性這一點，台北就已經狠甩其他五都，其他城市的捷運都超難用。

