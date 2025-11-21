難得有共識！台灣人「送暖」義大利披薩老闆 陸人痛罵一句網只能讚了

生活中心／林昀萱報導

16位台灣遊客吃5披薩遭義大利披薩店老闆公審，卻又有台灣人前往餐廳用餐「送暖」引起抨擊。（圖／翻攝自pizza dal pazzo IG、Patrizio Pazzini臉書）

近日有16位台灣觀光客到義大利一家披薩店pizza dal pazzo用餐，16人只點5份披薩、3杯啤酒，遭披薩店老闆用義大利語拍片公審，台灣遊客不知情地遭羞辱，還一起比讚合照。影片曝光立刻引起台灣網友出征撻伐，卻在敏感時刻有台灣遊客到義大利，特地去吃了這家披薩店「送暖」，不僅引起台灣網友不滿，連中國網友都留言痛罵，難得的共識讓台灣人只能無奈「說的沒錯」。

義大利「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）因台灣旅客16人只點了5份披薩、3杯啤酒拍片公審，將鏡頭轉向台灣旅客詢問：「你從哪裡來？中國嗎？」旅客回應「台灣」，帕齊尼接著就以義大利文怒轟「台灣滾吧，太棒了，他們連英文都聽不懂。」影片曝光後引起台灣網友公憤，紛紛至披薩店Google評論留下一星負評，他緊急拍片道歉卻被發現一天後就刪除，還被抓包爆粗口反嗆理性留言的台灣網友，根本是毫無悔意。

就在台灣人怒氣未消的同時，一名在義大利經營10多年民宿的台灣女老闆，19日高調發文透露帶著民宿客人前往餐廳消費，大讚老闆夫妻相當感動，依舊認真做披薩招待客人，強調一件事有不同的樣貌，站在不同角度看，事情就會有所不同。一篇發文讓台灣人氣炸，連中國人都忍不住痛罵：「台灣人真是絕了，這不是侮辱你們是侮辱誰？歧視台灣人，中國大陸人幫忙打抱不平，結果台灣一堆反思怪，在那邊科普義大利風俗，還酸自己同胞沒錢別出去丟台灣人臉，各種稀奇古怪的論調。義大利人在抵制壓力下道歉，結果台灣人跑去支持、體諒老闆，難怪適合被殖民，荷蘭人來了給荷蘭當狗，日本人來了給日本當狗，荷蘭日本都走了，還時時刻刻回味當狗的日子」。

一席話言語尖銳卻一針見血，讓許多台灣人只能無奈喊讚表示認同：「說得好，有些台灣人真的太聖母病，被羞辱了依然聖母」、「我最討厭看到簡體字，但這次不得不說你說的沒錯」、「你這話說到心坎裡了」、「罵得很難聽，但的確是事實」、「這次我挺對岸兄弟，超白癡，被歧視可以不抵制，但去挺老闆很傻眼」、「我討厭中國，但這次不點讚不行」、「台灣聖母病真的太嚴重，看了火冒三丈，但你最後殖民那段大可不必，你們微博上聖母也不少，罵就罵，別拖沒聖母病的人下水」。

