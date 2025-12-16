難得一見！游錫堃發表新書 4立法院長首度同框

前立法院長游錫堃今（16）日發表新書，邀請現任與前任立法院長，包括現任院長韓國瑜、前院長王金平、蘇嘉全等人出席。在國內政壇朝野對立嚴重的氛圍下，難得同框。韓國瑜致詞時特別提到，總統邀請茶敘他沒有去，但這場一定要來，當場遭綠委范雲嗆聲。而上星期被總統賴清德點名「很懷念」的前院長王金平，受訪時則期盼憲政危機能圓滿解決。

現任院長韓國瑜，前任院長王金平、游錫堃、蘇嘉全。圖／台視新聞

現任立法院長韓國瑜，前任院長王金平、游錫堃、蘇嘉全，4位立法院長為何齊聚一堂？全都是為了游錫堃的新書發表。

游錫堃還為宣傳新書開金嗓，吟唱自創詩作《淬鍊》，其他3人則坐在台下，全神貫注地聆聽，在政壇朝野對立嚴重的氛圍下，難得同框。

游錫堃開金嗓，吟唱自創詩作《淬鍊》。圖／台視新聞

韓沒去茶敘喊「這場一定要來」 綠委：還是要去

韓國瑜致詞時表示，「總統請我茶敘，我沒有去，但今天我一定要來。」此話一出，台下的綠委范雲直嗆，「茶敘也是要去啊！」

台灣朝野面臨「憲政危機」 王金平：盼圓滿解決

由於《財劃法》政院決議以不副署反制，創下首例並引發憲政危機，上星期被總統點名「很懷念」的前院長王金平，有沒有解決辦法？他表示，台灣目前的確存在憲政危機，除了化解現在的僵局，總統應該也有自己的想法。

立法院長們「齊聚一堂」 王曝與蘇、游經常聚餐

王金平致詞時更透露，與蘇嘉全、游錫堃經常私下聚餐。他說，最近游前院長不知道在忙什麼，連吃飯都不行，今天才知道他這段期間，的確真的是太忙了！

蘇嘉全則指出，韓院長上任之後，從來沒有接受過邀請。他表示，他們的茶敘不帶政治，王院長、游院長7到8年來，常在一起，彼此之間的誤會就會降低。

多多聚餐、減少誤會，4位院長齊聚一堂，言談之間或許真能提供政壇僵局一帖解方。

台北／陳可親、黃子庭、班瑪旺嘉、郭致汎 責任編輯／蔡尚晉

