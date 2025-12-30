難忍菸癮2／祝釩剛數度染毒毀星途 惹怒明道直播道歉

祝釩剛當年因參加歌唱比賽出道。（圖／翻攝自祝釩剛IG）

祝釩剛（現名張佑天）當年參加TVB全球華人新秀歌唱大賽獲得亞軍，之後擔任模特兒並發行個人專輯，又與明道、王少偉、顏行書、黃玉榮組成偶像男團「183Club」，紅極一時。不過祝釩剛卻自毀前程，多次因染毒被逮，初犯時他公開道歉，並稱自己絕不會再碰毒品，但後來依舊故我，讓人看了直搖頭。

祝釩剛（左二）曾與明道、王少偉、顏行書、黃玉榮組成偶像男團「183Club」。（圖／翻攝自YouTube）

原本星途備受看好，祝釩剛卻染毒自毀前程。（圖／翻攝自祝釩剛IG）

長相帥氣的祝釩剛原本在183Club擔任主唱，當時喬傑立家族勢力強大，不僅紅遍台灣，在大陸及東南亞人氣也非常高，星途照理來說是相當璀璨。不過祝釩剛多次被拍到出現在夜店，還被稱為「台北種馬」，就連一向管理旗下藝人甚嚴的經紀人孫德榮都對他十分頭痛，經過雙方協調後，決定結束他的代理合約，他同時也退出183Club。

儘管曾承諾不再碰毒，祝釩剛還是多次與毒品扯上關係被逮。（圖／報系資料照）

退出團體後，祝釩剛在2007年被檢舉呼麻，驗毒後呈現陽性反應，遭強制勒戒47天，被釋放後他公開道歉，並說：「就算毒品擺在我面前，我也不再碰了！」但是形象早已一去不復返。2013年農曆年期間，祝釩剛與朋友在家開趴，因音量過大被鄰居檢舉，警方到場後從他口袋中搜出大麻，他立刻喊冤，表示毒品非自己持有，之後更驗尿以證清白。

因為形象受重創，祝釩剛淡出演藝圈，今年初透露在當滑雪教練及經營雪服店。（圖／翻攝自祝釩剛IG）

儘管多次因毒品上新聞版面，祝釩剛還是沒有學乖，2020年台北市警保安大隊深夜在執行攔查勤務，發現了形跡鬼祟的祝釩剛，攔查後在他身上搜出一罐大麻油，他也坦承大麻油為自己所有，依毒品罪嫌送辦，後來他以「母親重病」為由，獲檢察官處分緩起訴，但須自費戒癮治療。不過祝釩剛並沒有戒毒成功，還是被驗出尿液中有大麻陽性反應，撤銷緩起訴，另案偵辦施用毒品罪嫌。

祝釩剛口無遮攔惹怒曾經的隊友明道。（圖／翻攝自祝釩剛、明道IG）

除了一堆「麻」煩事，祝釩剛也惹怒曾經的隊友明道，2022年初他因提到明道受張庭、林瑞陽傳銷波及，恐怕無法回台，氣得明道發律師函提告。祝釩剛則在直播中解釋自己絕不會做出傷害對方的事情、也不會說出傷害團員的話，本來只是想以輕鬆方式帶過，沒想到卻造成誤會，表示不該以當事人的身分發言，並向明道道歉。

※提醒您：拒絕毒品，珍惜生命

