難忍菸癮3／不怕二手菸！艾薇浪漫熊抱吳霏 陳華熱情唇戰男友

吳霏在陽台不斷吞雲吐霧，一旁的艾薇照樣與其親密接觸。（圖／本刊攝影組）

祝釩剛（現名張佑天）被時報周刊CTWANT直擊與一名女子在路上甜蜜牽手，但他難忍菸癮，一手牽著佳人，另一手卻拿菸吞雲吐霧，此舉讓女子感覺不悅，猛揮手拍散菸味，並放開緊牽著的手以示抗議，等他抽完才又牽起手，可見約會時讓不抽菸的另一半吸二手菸非常煞風景。

不過也有人並不介意與滿嘴菸味的另一半熱吻：本刊曾一路見證艾薇與吳霏這段姐弟戀的發展，2023年時直擊艾薇在演唱會後到吳霏家深夜約會，當時吳霏站在陽台邊抽菸，並不停地吞雲吐霧，接著艾薇起身像無尾熊一樣地雙手環抱著男方，調情畫面看來相當唯美浪漫。過程中兩人不時有肢體接觸或接吻，艾薇一下子把手伸出和吳霏十指交扣，一會兒又手摸對方的胸膛上下游移，小小的陽台頓時成為兩人歡愉的舞台。

雖然男友剛抽完菸，陳華還是跟對方有說有笑還抱抱親親，完全不在意有菸味。（圖／本刊攝影組）

陳華因〈想和你看五月的晚霞〉爆紅，成為新一代的校唱女神，去年本刊捕捉到她與一名男子互動親密，兩人在巷內邊走邊聊，接著停下腳步，男方開始抽菸，不知是否看到路上人煙稀少，男生突然像是拍電影一樣的從背後抱住陳華，下巴不停在陳華頭上磨蹭，後來還在友人面前親了起來，陳華也絲毫不嫌棄男方的菸味，互動閃瞎眾人。

范范曾與經紀人邊約會還邊抽菸。（圖／本刊攝影組）

《原子少年》出身的「范范」范庭瑜，2023年時被本刊直擊與經紀人Babyee十指緊扣，未滿20歲的他還邊走邊抽菸，明顯違法。范范後來解釋是因為歷經哥哥離世、籌備出道演唱會等事情，導致壓力太大，才會做出錯誤示範，並說在新聞事件後再也沒有抽菸，更強調自己沒有菸癮。

※提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

