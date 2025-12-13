難忘書店與慢活 陸生讚台灣：美好平行時空

台灣的慢節奏、豐富的藝文活動，和極富特色的書店，讓陸生印象深刻。（本報資料照片）

在台學位陸生已幾乎清零，目前陸生想來台只能以「研修」短期交換一學期，在小紅書和Threads平台上，常可看到陸生興奮分享來台雀躍之情。剛結束在台交換的陸生受訪表示，台灣的慢節奏、豐富的藝文活動，和極富特色的書店，讓他們印象深刻，在學習與生活上，也遇到很多熱心幫助他們的人，很開心有這段台灣回憶，「感覺生活在一個美好的平行時空」。

來自福建的楊同學，11月下旬剛結束來台交換，讓她最懷念的，是台灣各具特色的書店，不管是24小時的誠品書店，或是古樸的二手書店，「就算我不是超愛讀書，但它的愜意環境提供給我安靜的片刻，去思考和沉澱心情」，此外，二手書店的店員小姐姐，電腦都不用查，就能知道書放在哪，也讓她十分讚嘆。

台灣豐富的藝文活動，讓楊同學印象深刻，她發現不同的博物館，常推出不同主題的展覽，還有互動打卡設置，策畫別具匠心，在挑選過程常看得眼花撩亂；在學習生活上，也遇到很多熱心幫助她的人，「能到台灣交換我非常開心，感覺生活在一個美好的平行時空！」

楊同學把握在台時光，去了趟阿里山，循著地圖走了段「山水步道」，雖然因遇到大霧和看到野猴，未能走完全程，她希望未來還有機會舊地重遊。

同樣剛結束來台交換，也來自福建的陸生Ziki說，在台灣的這幾個月，讓她感受最深的是台灣的慢節奏。她把自己定位為要融入當地生活的旅居者。過往她在大陸常開車出門，不過在台灣這段時間，她變成習慣搭乘捷運和公車，「坐在座位上發呆，任由公車帶著我去任何地方」，她很享受這樣的慢節奏，「當時間被用在搖擺的公車上，雖然疾馳和急煞的公車會讓人頭昏腦脹，但生活就變得悠閒了！」