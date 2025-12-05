難忘“香港報章”／董江竹

董江竹

《香港商報》報頭下有「在商言商，香港報章」標語，明言其純碎至極商譽屬性。然沁汝其裡，余甚覺享道之中。我從該報京辦到津辦主任（首席記者）供職六年，雖職場轉圜，居體味到這家「境外傳媒」至真至正品質真章；收穫了諸同仁「了無商痕」的情義過往。

難忘2003，那年過湛江，我街頭幸遇「香港報章」。時年4月14日，《香港商報》刊發我首篇專訪－《樹立誠信邯鄲品牌》 ，後有《邯鄲瞞報礦難死傷人數事敗》、《一路走來一路歌》多篇時政/社會新聞。籍此深得《香港商報》總編林青先生賞識，知我有晚報、都市報職場經歷，他親筆信推薦我先在商報京辦當記者，繼推舉我到津擔綱創建辦事處。內管會石英專程陪我到津新聞辦/出版局“行業登記”，特轉達林總祁奚之舉，望我在津“開好局”。不負師長知遇砥礪。由此，我職場提擋換道——「雙軌致遠「夢想重現」。

那一年，時任內管會主任肖健，知我人到中年在津不易，常讚語暖心開場白，更把商報駐滬、蘇、浙、閩等「辦事處」新聞+發行+廣告「三位一體」運作模式，要言妙道教我借鑒。知各辦主任均出自宣傳、傳媒口。蓋“文能提筆撰爽文，武能馬上拜官商”，皆踏過“兩界山”不二行者。故報社對「駐外大員」高看一眼，厚愛一層。料獨我執信，一管禿筆只會畫自己的圓。也感觸到，當我生日，報社發來祝福賀卡/禮金；逢年過節，社長致電慰問、附寄贈品。凡我津門友人赴港，港館皆給其賓館住間溫馨送花/贈報。當津新辦龔鐵鷹主任、河西江洺區長、榮程董事長張榮華、全國華聯秘書長李可集等津門政商名流，反饋到港倍覺我老東家親情溫暖時，我自欣慰感念「香港報章」。

當「本報天津訊」日見顯多，新任《香港商報》總編陳錫添先生，暨《東方風來滿眼春》作者，因熟識從廣深出任津門的政要，添總常來電指導我站位高遠策劃津門新聞。商報日出彩版數十上百頁，其中「中國新聞」、「中國經貿」兩版頁，屬內地各辦發稿園地。與新聞部楊華主任，楊沐陽、林濤編輯；經貿版郭美紅、劉詠梅、祁謙等「值更責編」通聯，我特佩服他們的敬業精神和嚴細文風。每遇稿中疑點，必馬上來電「請教啦」。有次，深夜十一點，值班編輯還來電確認稿中人名和數字。我有急稿，也趁夜班截止前致電港館楊主任，當他「快答」撤它篇排發你稿時，我即道謝釋懷。常聽楊主任、責編誇我稿「可不改拿來就發」；我則感念諸位「一字師」教授之妙。當有「專版校對」需我簽發，恰我在外採訪，郭美紅都不厭其煩把專版小樣，追蹤傳真到我所訪單位辦公室，甚或應約就近發到街邊文印社，直待我簽定回傳，她方「收到，謝謝，拜拜！」彼此如釋重負。身處緊張有序趕工狀態，感受與優雅同仁互動境界；實據「縱浪大化中」之人生職場體味。

那些年，每年都要回報社開「兩會」。年初，一紙任命責任狀；年底，總結述職再出發。社領導相信大家“不用揚鞭自奮蹄”，總是一番理解和鼓勵。愛之切，猶不容社內諸神對各「封疆大吏」怠慢失敬。開會時，接機送站車輛緊張，社長座駕亦可派遣。一次開會，黃楊略社長請後排同志靠前坐，一內管稱：後邊都是咱報社內部人員。「黃蹙眉黑臉道」什麼話！難道各辦事處同志不是咱報社人？「後悉，那位」因個人原因辭職了。但凡會期，深報賓館便呈現群賢畢至，少長咸集，主客互訪場景。在深社領導必參會、陪餐、帶大家各部室見面；港館編輯部同仁，也出觀塘穿九龍過羅湖到深南，與內地同仁相去甚遠。偏聚餐暢飲多不勝酒力，微醺面紅塑雅典，英、粵、港味普通話，竟也姊妹弟兄一片真情互囑託……

想任職「香港報章」年代，恰我人生職場末段。幸遇“香港商報”，籍寫“老確幸”別樣篇什。「花未全開月未圓，終歸小滿勝萬全」。在京城奧運風起時，我自揮別津門到看台……，今遙望東方明珠——想往維港碧海清波——尋聞紫荊花濃鬱芳香；恰一程山水過經年，我了無抱憾！

謹以此文，寫給至情難忘的香港報章同仁；同寄一縷心香，敬慰大埔宏福苑鄉殤——願香港同胞福壽安康！

2025年12月5日 董江竹/冀南*國瑞