難忘2024藍白合破局 柯文哲提醒黃國昌：一定要全民調、不讓%

柯文哲也向國民黨喊話，不要再像2024年藍白合，每天把戲很多，千萬別再讓3%、6%了。（民眾黨提供）

民眾黨創黨主席柯文哲與現任主席黃國昌今晚合體開直播，面對2026年大選，民眾黨已有不少人表態參選。柯文哲也向國民黨喊話，不要再像2024年藍白合，每天把戲很多，千萬別再讓3%、6%了，全民調講清楚。

柯文哲與黃國昌今（4日）晚間聯合直播暢談時事，面對觀眾詢問如何看待明年地方大選？藍白合有可能嗎？柯表示，鄭麗文對國民黨來講是個衝擊，但凡事都要做做看；至於是否會與國民黨主席鄭麗文見面？柯則稱倒不用為了見面而見面，該見的時候就會見，「現在我也不是黨主席，有事也是你（黃國昌）去處理。」

廣告 廣告

至於縣市長選舉與國民黨怎麼合作？柯文哲強調，規則清楚就好，別再像2024年每天把戲很多，要合作就是講好全民調、多少家民調公司，「還有一點，不要再讓%了」更提及當初讓3%、6%，那個全民考統計數字，「我說奇怪我，也是台大教授，怎麼不曉得還有讓6%誤差範圍內，奇怪哪本教科書寫的。」

柯文哲強調，若屆時要合作就別再讓%了，就全民調、講好幾家民調公司，極端值拿掉與否或是拿去平均，規則訂清楚就按照比賽規則，但規則清楚就好。柯向黃國昌說：「到時你就跟鄭麗文講清楚，什麼時候、規則訂清楚，時間到比民調，民調怎麼比清楚，我們一定不會耍詐。」贏了就選、輸了就讓國民黨選。

更多鏡週刊報導

才表態投入新北！市議員狂問李四川「何時請辭」 蔣萬安：考慮一下我的心情

館長切割黃國昌喊「與我無關」 民眾黨訪日惹怒中網友「他急表忠」

陳佩琪駁兩個太陽說 曝柯文哲曾喊「沒黃國昌，民眾黨早垮了」