難怪凍齡！43歲孫藝真健身房練背影片「緊身運動裝」曲線全露

孫藝真先前出席青龍獎選擇裸背禮服，如今練背影片曝光，粉絲驚呼果真超自律。（圖／翻攝自 IG@yejinhand）

韓國女神孫藝真向來以自然優雅、清新的氣質擄獲大批粉絲，即便已經成為人妻、人母後，依舊維持零死角的狀態。近日她難得在社群平台分享健身房練背日常，一段短短的訓練影片，立刻在網路掀起熱烈討論，不少粉絲看完直呼：「難怪永遠那麼美！」

畫面中，孫藝真紮起俐落的低馬尾，身穿一件灰紫色細肩帶緊身運動背心，簡潔卻襯托出優雅氣質，背部線條在燈光下顯得勻稱立體，下身搭配高腰緊身運動褲，黑白幾何圖案勾勒出完美比例，貼身版型讓她的臀腿曲線一覽無遺，展現極佳的體態管理成果。

影片中，可見孫藝真坐在健身器材前，專注地進行背部訓練，從拉起橫桿到均勻下拉的每個動作，姿勢標準、節奏穩定，肩胛骨收緊的幅度清晰可見，展現長期累積的健身基礎，兩臂線條在用力時浮現緊實感，上背部肌肉隱約勾勒出「女神版倒三角」。

即便已是媽媽身分，孫藝真仍以高度自律維持健康與身材，她在貼文中寫下：「迷死我的健身。2025年尾聲，希望大家都平安，希望你們都過得很好。」為大批粉絲送上祝福。貼文曝光後許多網友湧入留言：「姐姐每一個健身片段都激勵我每天要多運動」、「健身女王」、「背影看起來超完美」、「姐姐太自律了」、「難怪永遠凍齡」。

