「難怪詐騙電話接不完」掃碼點餐要填個資他氣炸 店員揭原因

不少餐飲業者內用推掃QR Code點餐，一名男子近日和兒子到某餐廳用餐，因系統要求填寫姓名與電話，讓他拒絕填寫真實姓氏及電話，結果導致結帳出現錯誤，讓他氣得罵：「個資就這樣被收集到了，難怪台灣詐騙電話接不完。」貼文曝光後，一票網友也有感抱怨；但有自稱是餐飲從業人員的網友表示，站在消費者立場確實擔心個資外洩，但從店內撿到的遺失物品經驗來看，留電話方便物品歸還。

原PO近日於Threads發文表示，日前到某餐廳用餐，店家使用QRCode點餐，但要求輸入姓名與電話，讓他直呼：「不會這麼輕易給，要不是兒子想吃，我會直接離開。」

原PO指出，點完餐後還得下樓到櫃台結帳，店員先詢問他的姓氏，他拒絕回答，表示「我坐2樓2號桌」，店員又再次詢問，他只好回答「姓陳」，但他在QR Code點餐時填的姓氏並非陳，剛好其他客人也姓陳，導致店員結錯了帳。

原PO拿著錯誤的單號上樓，當時並未發現異狀，直到他的兒子發現單上的品項與他們點的餐完全不符，才驚覺出問題，他氣憤地說：「個資就這樣被收集到了，難怪台灣詐騙電話接不完。」

貼文曝光後，一票人也反映，最近不少餐廳的QR Code點餐都要求強制加入會員，必須填寫個人資料才能用餐，認為掃碼點餐本應只顯示桌號或提供取餐號碼，根本不需要留下姓名或電話，唯有訂位時留電話及姓氏才是例外。

留言中一名自稱餐飲從業員的網友表示，站在消費者立場，確實會擔心個資外洩，但她曾在上班的店內撿到無數客人的遺失物品，包括錢包、墨鏡、帽子、外套、雨傘、水壺以及小朋友的包包，因此她建議只需留下電話，名字部分填單一個字即可，以方便物品歸還原主。

