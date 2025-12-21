難怪這麼強！富邦蔡明忠第12度征服半馬 全員總動員挺台北馬

財經中心／師瑞德報導

富邦集團董事長蔡明忠（中）今日第12度親自下場，挑戰2025台北馬拉松半馬並順利完賽！他強調跑步帶來紀律，並宣布種下10萬棵樹目標提前達成。蔡明忠不僅以身作則，更號召員工擔任視障陪跑員，終點線還有Fubon Angels與悍將球星溫馨掛牌，展現企業最強凝聚力。（圖／富邦提供）

2025 臺北馬拉松今（21）日清晨在低溫中熱力開跑，2 萬名跑者擠爆市府廣場。在一片人海中，一位身穿專業跑衣、眼神專注的身影格外引人注目，他正是富邦集團董事長蔡明忠。不同於一般企業大老闆只在台上鳴槍致詞，今年 68 歲的蔡明忠選擇親自下場「濕身」拚搏，這已經是他第 12 度挑戰並完賽半程馬拉松。衝過終點線的那一刻，他氣色紅潤、精神奕奕，用行動證明了什麼叫做「企業領袖的紀律」。

不只出錢還出汗！蔡明忠：跑步讓我學會紀律

富邦金控贊助臺北馬拉松長達 17 年，是賽事最長情的夥伴，但蔡明忠顯然不滿足於當個「金主」。在完成 21 公里的長征後，蔡明忠分享了他的跑步哲學：「跑步帶給我健康、紀律，以及不斷向前的力量。」

他強調，馬拉松不只是一場體力的較量，更是一種對永續的承諾。看著臺北馬從地方賽事躍升為世界田徑總會（WA）金標籤賽事，蔡明忠感性地說，富邦一路陪伴跑者追求自我超越，就像經營企業一樣，不僅要跑得快，更要跑得遠、跑得永續。他也開心宣布，富邦「Run For Green™」計畫承諾 5 年種下 10 萬棵樹的目標，在全台跑者響應下已經提前達標！

你的眼我來當！董座領軍 355 志工、員工化身視障跑者「守護天使」

蔡明忠的熱血也感染了整個集團。在他的號召下，今年共有 355 名富邦員工投入賽事志工行列。其中最令人動容的畫面，是一群由富邦員工組成的「視障陪跑員」。

這些平常在冷氣房工作的金融菁英，為了實踐運動平權，經過 40 小時的專業特訓，學習人導法與陪跑繩使用。在賽道上，他們化身為視障跑者的「眼睛」，用陪跑繩牽起信任，引導跑者避開障礙、調節配速。蔡明忠也特別點讚這群員工，認為他們展現了企業「正向力量」的最佳價值，是賽道上真正的英雄。

完賽大驚喜！富邦女神、悍將球星終點「溫馨接風」

當蔡明忠與無數跑者歷經寒風考驗衝過終點線時，迎接他們的則是今年最暖心的「補血大隊」。富邦金控特別安排富邦悍將球星李宗賢、王正棠、葉子霆，以及 Fubon Angels 人氣成員丹丹、Tiffany、Jessy、安娜、維心、Kapo 齊聚終點。

這群男神與女神掛著燦爛笑容，親手為完賽跑者掛上榮耀獎牌，並送上「辛苦了」的暖心問候。現場氣氛熱絡溫馨，許多跑者開心表示，能在完賽後得到球星與啦啦隊的鼓勵，疲憊感瞬間全消。從董事長親自領跑、員工暖心陪跑，到終點線的熱情應援，富邦金控用全方位的投入，讓今年的臺北馬拉松充滿了汗水、綠意與滿滿的感動。

