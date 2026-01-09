難怪一直變胖！9種你以為沒問題的「健康食品」糖分高到驚人 低脂優格中了

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

「低脂」、「天然」、「高蛋白」、「補充能量」——這些聽起來健康的標示，真的代表對身體比較好嗎？近期一項調查發現，部分標榜健康的袋裝嬰幼兒食品，竟然含有超過 1 歲幼童每日建議攝取量的糖分，引發各界關注。這也讓人開始反思：我們每天吃進肚子的「健康食品」，究竟藏了多少看不見的糖？

你每天吃的糖 可能早就超標了

專家指出，現代人攝取過量糖分的來源，往往不是甜點，而是那些被誤認為健康的加工食品。以英國為例，營養統計顯示，一般民眾每日熱量中約有 9-12.5% 來自遊離糖，幾乎是官方建議上限（5%）的兩倍。問題在於，這些糖並非全來自蛋糕或糖果，而是潛藏在我們「以為沒問題」的食物裡。

實際上砂糖含量很高的「健康食品」9種食物

以下就是營養專家點名的 9 種「看起來健康，其實糖分驚人」的食品。

1、低脂優格

「低脂」並不等於「低糖」。為了彌補脂肪減少後的口感，許多低脂優格會額外添加糖分，尤其是水果口味。有些產品的含糖量，甚至比原味希臘優格高出2倍以上。

2、米餅、爆米花

看起來清爽、低脂，但若外層裹上巧克力、焦糖或優格，糖分立刻飆升。有些單片米餅的含糖量，已接近每日建議攝取量的三分之一。

3、能量棒、蛋白棒

標榜「高蛋白」、「補充能量」，實際上卻可能是變相甜點。部分能量棒一條就含有10－11公克糖，不知不覺就吃進大量精製糖。

4、乾燥水果

乾燥過程會濃縮糖分，尤其是經過「糖漬」處理的果乾（如蔓越莓）。30公克的乾燥蔓越莓，糖分甚至高於１罐汽水。

5、運動飲料

補充電解質的同時，也可能在「喝糖水」。一瓶常見運動飲料，糖分動輒17－20公克，除非長時間高強度運動，否則多半不需要。

6、早餐穀片

不少穀片口感酥脆、甜味明顯，其實糖分不低。部分品牌每30公克就含11公克糖，反而原味玉米片的糖分最低。

7、果汁與市售果昔

即使標示「天然」、「無添加」，在營養標準中仍屬於遊離糖。一瓶市售果昔的糖分，可能一次就吃完一整天建議量。

8、蜂蜜、楓糖漿、龍舌蘭糖漿

雖然來自天然來源，但本質仍是糖。蜂蜜一小匙就含約 6公克糖，龍舌蘭糖漿的果糖比例更高。

9、燕麥脆片

即使標榜「天然」、「手作」，許多格蘭諾拉仍含高糖。加上實際食用份量往往超過標示，很容易不自覺糖分超標。

想少吃糖 營養師建議這樣做

真正的健康飲食，不是完全不吃糖，而是知道糖從哪裡來、吃了多少。

．看成分表順序：糖類越前面，含量通常越高

．留意營養標示「糖」欄位

．每 100 公克糖 >22.5g 屬高糖食品；<5g才算低糖

．果汁、果昔控制在150ml以內

．優先選擇原型食物，而非加工品

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

