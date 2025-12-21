難提早察覺！ 研究揭「孤狼攻擊」風險族群

台北隨機殺人案震驚社會，衛福部長石崇良坦言，從兇手的家庭背景與用藥史方面難以提早察覺。(圖/TVBS)

台北隨機殺人案，兇手張文的人際關係，社會關係薄弱，從頭到尾獨自策畫，學者指出，這屬於典型的「孤狼式攻擊」，具有高度不可預測性。衛福部長石崇良坦言，還需要時間才能釐清背後的風險因子；不過，也有學者指出，這類的高風險族群，犯案之前，其實有跡可循。

台北隨機殺人案震驚社會，衛福部長石崇良坦言，從兇手的家庭背景與用藥史方面難以提早察覺。(圖/TVBS)

衛福部長石崇良：「這個個案裡面呢，在過去沒有任何的蛛絲馬跡啦。」台北隨機殺人案刺痛國人的心，但遍尋蛛絲馬跡，類似張文這種案例，讓主管機關也說難以著力。

衛福部長石崇良：「我們還需要一點時間去釐清，這個個案背後可能的風險因子。」從頭到尾就憑一己之力，學術上稱之為孤狼式攻擊，具有高度突發性。國際研究指出，這種高風險族群有幾種特性，長期經濟處境不佳、沒有穩定工作、社會關係薄弱、長期離群索居、不滿社會、政府或特定群體，多為青壯年至中年男性。

中正大學犯罪防治學系教授戴伸峰：「犯罪人會讓自己陷入一個，沒有選擇權這樣的一個情境裡面，他可以選擇回家但是他沒有，他可以選擇不做這件事但他沒有。」刻意讓自己隔絕一切外界援助，加拿大約克大學副教授沈榮欽就引述西方恐攻研究，當中顯示孤狼從出現激進化傾向到實際動手的時間，從2002年平均需要16個月，到了2015年縮短至不到10個月。

銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎：「以往找資料或收集資料，可能不像現在這麼樣子的方便，那現在其實我們24小時，大概都有一些所謂的，要上網都非常容易。」偏偏目前的社會安全網，對於無前科、無病史、長期隱蔽的潛在行為人難以預警。反之在去年底大陸珠海發生衝撞人群事件後，下令清查「四無五失」族群，指的是無配偶、無子女、無工作穩定收入、無房產，與投資失敗、生活失意、關係失和、心理失衡、精神失常的族群，是否能成為借鏡。

中正大學犯罪防治學系教授戴伸峰：「台灣是高度講求人權的民主法治社會，所以我們絕對不希望政府，從這個角度出發，也就是用對岸的這種四無五失這樣的概念，很容易就會變成所謂的獵物這樣的行動。」銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎：「日本他們其實有一個類似，所謂的孤獨大臣，他們其實可以去做一些，防止孤立這件事情」

圈出特定人等讓風險降低，歧視卻可能隨之產生，難以兩者兼得，公部門也只能做權衡。

