難敵AI泡沫、降息質疑 美股主要指數全收黑
[NOWnews今日新聞] 儘管美股因AI晶片龍頭輝達（Nvidia）公布亮眼季度財報並看好下一季業務前景，週四開盤時一片造好，惟投資人對AI股票是否估值過高、聯準會（Fed）12月將不會進一步降息的悲觀情緒仍未散去，導致美股當天走勢急轉直下，四大指數全面下挫，輝達股價升幅抹除，收盤時倒跌3.15%。
綜合《CNBC》等外媒報導，儘管輝達執行長黃仁勳一再保證，其Blackwell晶片的需求「遠超預期」，並否認存在AI泡沫的問題，但輝達股價最終仍收跌逾3% ，從而拖累AI板塊乃至整體市場。
雪上加霜的是，延後發布的9月就業報告顯示，美國新增就業11.9萬個，超乎經濟學家預期，也使市場對於聯準會下個月將再次降息的可能性預測，降低至40%以下，這對押注利率將走低的投資人而言是個壞消息。
金融機構「KKM Financial」的投資專家基爾伯格（Jeff Kilburg）表示，輝達股價的上漲熱度，正在因12月降息可能性的降低而減弱；市場原本預期12月會再有一波降息，但目前看來形勢已經發生變化。
20日收盤，美股道瓊指數下跌386.51點，或0.84%，收45752.26點；那斯達克指數下跌486.181點，或2.16%，收22078.048點；標普500指數下跌103.4點，或1.56%，收6538.76點；費城半導體指數下跌317.96點，或4.77%，收6352.07點。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
