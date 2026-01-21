難民家庭貧病苦 土耳其志工關懷馳援

土耳其慈濟志工長期關懷敘利亞難民，對於這個五口家庭的關懷，更是延續到了第12年，兒子阿里車禍後，下半身癱瘓，爸爸也因為失業，負擔不了龐大的醫療費。慈濟長年給予經濟補助，也送上生活物資。最近還為阿里帶來電動輪椅，讓他的行動更自在。

一家五口，因為戰亂，好不容易逃到土耳其，兒子阿里卻在住家門口發生車禍，雙腳癱瘓。

阿里的父親 艾哈邁德：「他在加護病房住了六個月，昏迷了三個月。」

父親艾哈邁德，曾經是阿聯酋航空的司機，到土耳其後，以裁縫工作維生，大環境的不景氣，他失業了，加上兒子的醫療支出，生活雪上加霜，2014年，慈濟的出現，如同及時雨。

阿里的父親 艾哈邁德：「台灣慈濟一直以來 ，都給我們很大的支持，9到10年來，我們一直得到慈濟的幫助，他們為我們提供了一切所需，甚至包括氧氣設備和所有生活必需品，毯子、食物券和經濟援助，從未忘記我們。」

除了生活援助，兒子阿里日常生活的醫療設備，慈濟都想到了。

志工 阿德爾：「心理支持能大幅改善患者的病情，有時，甚至比物質幫助更為重要，因為愛與付出，比金錢更有價值，當我們購買輪椅或枴杖等醫療設備，送給需要的人，他們為我們祈求，這是最好的奉獻呈現，也是來自真主的一種祝福。」

這一天，志工特地送來一張電動輪椅。阿里用雙手吃力的寫下，感謝你 慈濟，是他最有力的表達。

坐上電動輪椅，行駛自如，即使天氣寒冷，心是溫暖的。

