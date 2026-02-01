難民搭地鐵「拖18歲陌生少女跳軌」遭列車撞亡！生前詭喊：我要帶你一起走

警消將2具屍體抬出地鐵站。圖／翻攝自X

德國漢堡地鐵「萬茲貝克市場站」（Wandsbek Markt）1月29日晚間發生一起震驚全國的隨機殺人命案，一名25歲男子這天深夜不知何故，行經月台時突然抓住旁邊一名18歲女子，並將對方一同拖入軌道，隨後2人慘遭進站列車撞擊，當場身亡。警方調查後發現，男子與該女子完全不認識，初步研判為隨機殺人事件，全案始末仍待調查釐清。

綜合德國媒體報導，漢堡警方指出，這起事件發生於1月29日晚間10時許，監視器畫面可見，當時一男一女分別站在萬茲貝克市場站月台上，怎料就在列車即將進站時，該名男子突然靠近女子、抓住手臂後，將人拖入軌道，隨後雙雙慘遭進站列車高速撞擊身亡。多名目擊者事後受訪時透露，該名男子疑似處於醉酒狀態，走向女子的步伐頗為搖晃，還在說出「我要帶你一起走」一番話後，就將女子一起拖下軌道。

由於全案疑點重重，警方隨即以殺人方向偵辦，調查後確認，死者為18歲伊朗女子與25歲南蘇丹籍男子，初步判定2人彼此並不相識，但男子過去有刑事前科，曾多次因攻擊與暴力行為出入警局，甚至在案發2天前因襲警而遭警方以「妨害公務」與「危險傷害罪」當場逮捕立案，怎料獲釋後竟犯下殺人命案。

當地民眾獻上花束悼念遇害少女。圖／翻攝自X

殺人犯難民身世曝光：父母叔叔都被殺、12歲獨自逃難

報導指出，該名男子的父母與叔叔在南蘇丹內戰期間慘遭激進分子殺害，因此在12歲那年就獨自逃往肯亞難民營，並在當地生活約10年後被聯合國難民署（UNHCR）於2024年透過人道安置計畫安排入境德國，並獲得德國的居留身分。

該名男子目前居住於漢堡萬茲貝克地區的難民收容所。不過，該收容所的住民表示，男子在事發前1週已面臨被逐出收容所的風險：「我們都叫他『那個高大的瘋狂非洲人』，他喝很多酒，經常表現得很有攻擊性。」

另外，官方資料顯示，受害的18歲少女此前則因遭受家暴而躲入婦女庇護所，未料卻在地鐵站遇害；更讓人傻眼的是，當地不少民眾在事發後紛紛前往地鐵站設置的悼念地點，獻上鮮花哀悼少女，未料竟有2名不明人士在1月31日凌晨偷走花束。對此，地鐵公司表示，調度中心曾透過廣播呼籲停止偷竊行為，但2人並未理會、直接帶走花束，控制中心人員只能無奈旁觀。



