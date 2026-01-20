難民營裡的課堂 守護洛興雅文化之根

為了躲避種族清洗，根據 法新社報導，自2017年起，陸續從緬甸 逃往孟加拉的洛興雅人，超過100萬名。時間一晃眼，這些 暫且棲身在 孟加拉難民營 的洛興雅人，已經過了快9年 ，父母對下一代的教育問題，普遍感到十分憂心。因為 由 聯合國兒童基金會 大量開設 的學習中心，一碰上援助資金斷炊，就會被迫停課，有時甚至一停就是3個月，導致 難民 不得不 自辦 ”社區學校”，以提高下一代的教育水準，讓孩子有勇氣看待未來，並感於做夢、圓夢，透過正規教育翻身。

拿起羽球拍，在陽光下，盡情享受打球的樂趣。自2017年起，陸續從緬甸 逃往孟加拉 的洛興雅人，對下一代的教育問題，感到十分憂心。

7個孩子的父親 艾哈邁德：「即使要為此挨餓，我們也要把孩子送到社區學校。」

根據 法新社報導，逃往 孟加拉難民營 的洛興雅人，超過100萬名。儘管 聯合國兒童基金會 及 當地的合作夥伴，已開設 超過6500個學習中心，但 一碰上 援助資金斷炊，學習中心 就會被迫停課，有時甚至 一停就是3個月，導致 難民 不得不 自發性地 組織 社區成員，開設額外課程，以補充教育資源。

7個孩子的父親 艾哈邁德：「上社區學校 我們需要付費，但老師對學生的監管比較嚴格，所以學生的學習成績也會比較好，因為老師會好好監督他們。」

儘管流離失所，父母 望子成龍的心 依舊不變。

7個孩子的父親 艾哈邁德：「我們的孩子是很有天賦的，如果我們能出國留學，孩子本來可以成為飛行員，醫生 工程師 甚至是記者。」

"社區學校"的師資來源，就是自己同鄉的知識分子，也是目前 洛興雅 難民營中，家長比較 傾向的 教育選擇。

社區學校教師 阿明：「我們白天在辦公室工作，晚上就來這裡教書，我們只有1個目的，那就是提高我們，下一代人的教育水準。」

難民自辦的 社區學校，是改善 洛興雅下一代教育 的重要方案之一。人權觀察組織 也曾建議 孟加拉政府，認知"社區學校"的重要性，並給予支持，好讓 莘莘學子 能有機會，透過正規教育，圓夢翻身。

