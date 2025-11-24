難逃詛咒！前總統甘迺迪35歲孫女自曝「癌末」：只剩不到1年壽命
難逃都市傳說「甘迺迪詛咒」（Kennedy Curse）！美國記者、前總統約翰甘迺迪（John F Kennedy）的孫女塔蒂亞娜許洛斯別格（Tatiana Schlossberg）於美東時間22日透露，她被診斷出罹患癌症末期，且醫生說她可能只剩不到1年的壽命。
據英國《衛報》報導，在22日刊登於《紐約客》（New Yorker）的文章中，35歲的塔蒂亞娜透露自己罹患急性骨髓性白血病（acute myeloid leukemia）。這位環境議題作家同時也針對她的表哥、現任美國衛生與公共服務部（United States Department of Health and Human Services，HHS）部長小羅伯特甘迺迪（Robert F Kennedy Jr）提出批評，指責他的政策正在傷害她的癌友。
塔蒂亞娜在2024年5月生下與丈夫喬治莫蘭（George Moran）的第2個孩子後不久便得知診斷結果，從此開始接受治療。她在文章中回憶道：「我完全無法相信，他們說的竟然是我。我在前一天還在泳池裡游了1英里，那時我懷孕9個月。我並不覺得自己生病，事實上，我是我認識的人當中最健康的。」
文章除了描述她的治療過程，塔蒂亞娜還對表哥作為衛生部長的政策提出批評。她強烈反對小羅伯特甘迺迪的反疫苗立場，以及削減醫學研究經費的決策，指出這些政策已對像她這樣的病患造成傷害，「當我把越來越多的時間都交給醫師、護理師，以及努力改善他人生活的研究人員時，我目睹他削減了將近5億美元的mRNA疫苗研究經費，而這項技術本可以用於對抗某些癌症。」
她指出，小羅伯特甘迺迪還「大幅削減美國國家衛生院（National Institutes of Health，NIH）的資金，這是全球最大的醫學研究資助機構；並威脅要撤換負責建議癌症預防檢查的醫學專家小組。」
塔蒂亞娜補充，紐約長老會醫院/哥倫比亞大學厄文醫學中心（NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center）的醫師在她接受治療期間，對聯邦資金未來是否持續感到不確定，因為川普政府曾一度撤回資金，直到該大學與川普政府達成協議，資金才得以恢復。「突然間，我所依賴的醫療系統感到緊繃且不穩定。」
據悉，塔蒂亞娜曾擔任《紐約時報》（New York Times）氣候記者，也曾為《大西洋月刊》（The Atlantic）、《華盛頓郵報》（Washington Post）與《浮華世界》（Vanity Fair）撰文。她與莫蘭育有1名3歲兒子與1名1歲女兒。
在文章結尾，塔蒂亞娜也反思自己剩餘的時間，表示希望「用大腦裝滿孩子的回憶」、「我努力活在當下，與他們在一起。但活在當下比想像中更困難，所以我讓回憶來來去去……我會繼續努力記住。」
報導補充，相傳對美國政治有重要影響力的愛爾蘭裔美國人「甘迺迪家族」，是被詛咒的家族，成員多會死於非命。包括小約瑟夫甘迺迪（Joseph P. Kennedy Jr.）在二戰中執行任務期間被轟炸機彈藥殉爆炸死；前總統約翰甘迺迪1963年遇刺身亡；約翰甘迺迪胞弟羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy）1968年遇刺身亡；約翰甘迺迪之子1999年遇空難而死。
最近發生的詛咒的則是羅伯特甘迺迪的孫女梅芙（Maeve Kennedy McKean）與其子，在2020年划獨木舟時遇海難溺死。從1944年至今，甘迺迪家族共有10幾人遭遇自殺、空難、暗殺、用藥過量等非自然死亡。
看更多 CTWANT 文章
時隔5年再訪日本卻大改觀！ 他曝「4大差異」：越來越像台灣
普發1萬變9千！ 她曝ATM領錢「1慘況」：取消交易也沒用
吃霸王餐想肉償！「台灣網美」又爆積欠百萬房租 將被前州長趕出門
其他人也在看
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 5 小時前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 3 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 20 小時前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 2 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 5 小時前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
子瑜媽「搬來整個夜市」！TWICE指定…這些小吃全上桌
搬來整個夜市！韓國女團TWICE睽違10年，昨（22）、今兩天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了」，當然也不能錯過在地小吃，子瑜私下指定媽媽要買大腸包小腸、大腸麵線、鳳梨酥等給姐姐們吃，大獲好評。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 7 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 23 小時前
樂天桃猿年年有大咖出走！自由球員「逃走率」已突破六成
體育中心／綜合報導台鋼雄鷹以5年總值新台幣6,600萬元合約成功網羅黃子鵬後，這已經是桃猿隊隊史（含前身）流失的第4位自由球員，出走率來到6成67。FTV Sports ・ 2 小時前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 1 天前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 20 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前