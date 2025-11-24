難逃詛咒！前總統甘迺迪35歲孫女自曝「癌末」：只剩不到1年壽命

美國記者、前總統約翰甘迺迪（John F Kennedy）的孫女塔蒂亞娜許洛斯別格（Tatiana Schlossberg）。（圖／達志／美聯社）

難逃都市傳說「甘迺迪詛咒」（Kennedy Curse）！美國記者、前總統約翰甘迺迪（John F Kennedy）的孫女塔蒂亞娜許洛斯別格（Tatiana Schlossberg）於美東時間22日透露，她被診斷出罹患癌症末期，且醫生說她可能只剩不到1年的壽命。

據英國《衛報》報導，在22日刊登於《紐約客》（New Yorker）的文章中，35歲的塔蒂亞娜透露自己罹患急性骨髓性白血病（acute myeloid leukemia）。這位環境議題作家同時也針對她的表哥、現任美國衛生與公共服務部（United States Department of Health and Human Services，HHS）部長小羅伯特甘迺迪（Robert F Kennedy Jr）提出批評，指責他的政策正在傷害她的癌友。

塔蒂亞娜在2024年5月生下與丈夫喬治莫蘭（George Moran）的第2個孩子後不久便得知診斷結果，從此開始接受治療。她在文章中回憶道：「我完全無法相信，他們說的竟然是我。我在前一天還在泳池裡游了1英里，那時我懷孕9個月。我並不覺得自己生病，事實上，我是我認識的人當中最健康的。」

文章除了描述她的治療過程，塔蒂亞娜還對表哥作為衛生部長的政策提出批評。她強烈反對小羅伯特甘迺迪的反疫苗立場，以及削減醫學研究經費的決策，指出這些政策已對像她這樣的病患造成傷害，「當我把越來越多的時間都交給醫師、護理師，以及努力改善他人生活的研究人員時，我目睹他削減了將近5億美元的mRNA疫苗研究經費，而這項技術本可以用於對抗某些癌症。」

她指出，小羅伯特甘迺迪還「大幅削減美國國家衛生院（National Institutes of Health，NIH）的資金，這是全球最大的醫學研究資助機構；並威脅要撤換負責建議癌症預防檢查的醫學專家小組。」

塔蒂亞娜補充，紐約長老會醫院/哥倫比亞大學厄文醫學中心（NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center）的醫師在她接受治療期間，對聯邦資金未來是否持續感到不確定，因為川普政府曾一度撤回資金，直到該大學與川普政府達成協議，資金才得以恢復。「突然間，我所依賴的醫療系統感到緊繃且不穩定。」

據悉，塔蒂亞娜曾擔任《紐約時報》（New York Times）氣候記者，也曾為《大西洋月刊》（The Atlantic）、《華盛頓郵報》（Washington Post）與《浮華世界》（Vanity Fair）撰文。她與莫蘭育有1名3歲兒子與1名1歲女兒。

在文章結尾，塔蒂亞娜也反思自己剩餘的時間，表示希望「用大腦裝滿孩子的回憶」、「我努力活在當下，與他們在一起。但活在當下比想像中更困難，所以我讓回憶來來去去……我會繼續努力記住。」

報導補充，相傳對美國政治有重要影響力的愛爾蘭裔美國人「甘迺迪家族」，是被詛咒的家族，成員多會死於非命。包括小約瑟夫甘迺迪（Joseph P. Kennedy Jr.）在二戰中執行任務期間被轟炸機彈藥殉爆炸死；前總統約翰甘迺迪1963年遇刺身亡；約翰甘迺迪胞弟羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy）1968年遇刺身亡；約翰甘迺迪之子1999年遇空難而死。

最近發生的詛咒的則是羅伯特甘迺迪的孫女梅芙（Maeve Kennedy McKean）與其子，在2020年划獨木舟時遇海難溺死。從1944年至今，甘迺迪家族共有10幾人遭遇自殺、空難、暗殺、用藥過量等非自然死亡。

