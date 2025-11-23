難逃魔咒？甘迺迪外孫女驚爆罹血癌 骨瘦如柴壽命「僅剩1年」
美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的外孫女施洛斯伯格（Tatiana Schlossberg），近日自曝罹患罕見突變型急性骨髓性白血病（AML），醫師告知她「僅剩不到12個月壽命」，她並自述與病魔抗爭過程。
美國《紐約郵報》報導，現年35歲的施洛斯伯格，其母親是甘迺迪次女、美國駐日本前大使卡洛琳·甘迺迪（Caroline Kennedy），施洛斯伯格育有2名年幼子女，同時是一名作家兼記者。
她在《紐約客》刊出的親筆文章中透露，醫療團隊是在她於2024年5月生下第二名孩子後的數小時內，意外檢出癌症，「也許是因為我得到了末期診斷，我的大腦開始一遍遍播放我的人生，而這些記憶都將消失。」
施洛斯伯格指出，她患有名為「Inversion 3」的罕見基因突變，通常只見於年長患者，過去18個月來，她接受骨髓移植、化療及多次輸血，今年1月更加入 CAR-T 細胞療法的臨床試驗，但病情仍未獲得明顯緩解。醫師告知她，她的病情已屬末期，存活期不到1年。
施洛斯伯格的文章於22日發布，這天正是她外祖父甘迺迪遇刺62週年紀念日。甘迺迪家族飽受意外與疾病折磨，她的母親卡羅琳曾失去父親、叔父、母親及弟弟，皆在悲劇中過世。
