難連任籃協理事長不演了？謝典霖曬兒HBL戰績遭酸 暴怒反嗆「你媽才拖垮籃球」

國民黨彰化縣長謝典霖在爭取縣長寶座未果，退而求其次要保全議長以及籃協理事長寶座；不過，據《風傳媒》了解，在基隆市議長童子瑋的競爭之下，謝典霖要蟬聯籃協理事長無望，因此在社群媒體上開始各種「做自己」，像是近日謝典霖在社群媒體上分享兒子打HBL的圖文，卻遭網友嘲諷「兒子打籃球，爸爸拖垮籃球」、「謝典林，你不拖垮籃球，誰拖垮籃球？｣，沒想到謝典霖竟到處留言直接嗆網友「你媽才拖垮籃球咧」，引發網友群情激憤。

廣告 廣告

謝典霖11日在社交軟體Threads上發文分享，兒子是彰化縣成功高中籃球隊員，參加HBL高中籃球甲級聯賽，出賽3分鐘就為球隊拿下2分，最後拿下本屆第二勝。謝典霖直呼「站在場邊，看著孩子在場上全力拚戰，那份緊張與感動，真的只有當父母的人才懂，身為父親，我會在場邊默默支持；身為彰化人，也期待成功高中持續為彰化爭光」。

但沒想到，很多網友卻在底下留言大酸謝典霖，其中一則回應是「兒子打籃球 爸爸拖垮籃球｣，讓謝典霖留言回嗆「你媽才拖垮籃球咧｣；另外也有網友另開討論串痛批謝典霖，「謝典林理事長，你到底把台灣籃球當什麼？去年一整年，3次會議你3次都沒出席。第一次，籃協甚至特地改到彰化開會員大會，就在你家前面你仍然缺席。 還被抓到缺席原因是「前一晚喝醉酒宿醉」。第3次更荒謬。 人直接被發現跑去日本滋賀｣，謝典霖的嗆聲引發許多關注籃球與籃協的網友不爽。

而謝典霖則是選擇自己在Threads上貼文大嗆，「來回我的帳號有真的人嗎！｣，更自己回自己「真人+1｣；據了解，會讓謝典霖如此放飛做自己的原因，恐是因為籃協理事長一職遇到童子瑋的競爭後，謝典霖恐難連任所導致。

更多風傳媒報導

