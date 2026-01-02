難過年！全台逾7千人放無薪假 機械業成重災區

據勞動部統計，截至民國114年年底共有385家、7371人實施無薪假（減班休息），而受到美國對等關稅影響的家數則有309家、6409人。（報系資料照）

據勞動部統計，截至民國114年年底共有385家、7371人實施無薪假（減班休息），而受到美國對等關稅影響的家數則有309家、6409人，勞動部官員坦言，停止實施原因多為訂單待觀察而先恢復原本工資，是否會再繼續實施則不敢明說，至於實施的家數中確實有部分的通報實施日期跨過農曆年。

據統計指出，本期共有385家、7371人實施無薪假，光是製造業就有321家、6910人，又以金屬機電工業達259家、5140人為多，更高度集中於機械設備製造業。且每周實施1天，達「周休三日」約占4成為多。

勞動部勞動條件及就業平等長長黃琦雅表示，本期新增實施29家、571人，除了訂單不穩外還有部分因為集團政策尚未明確因而先行實施，另外則有22家、286人停止實施或提前終止，原因多為訂單待觀察、實施到期先行恢復，但是否會再繼續實施則不敢明確說明。

黃琦雅說，本期實施的385家、7371人中，有282家、5619人可以適用「僱用安定措施、申請7成月投保薪資差額補貼，若要使用充電再出發計畫也因最低工資調整因此每小時津貼也成長至196家、上限則為1萬6300元。

