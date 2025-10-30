難道是貧窮限制想像？日月潭飯店一晚飆破4.7萬 網驚：這是含機票嗎
台灣國內旅遊近年頻頻遭到民眾詬病，其中「房價過高」的議題更是屢上熱搜。隨著出國門檻降低，不少網友開始對比國內與海外旅遊的性價比，認為在台灣旅宿的花費甚至高過一趟海外行程。近日，有網友在社群平台Threads發文，指出日月潭一間高級飯店即便打折，一晚仍要價超過4萬7000元，再次引發網路熱烈討論。
該名網友表示，在查詢本週末日月潭旅宿時，看到一間知名飯店即便享有8.9折優惠，仍需新台幣4萬7576元，讓他忍不住發問：「這價格是有含來回機票嗎？」這則貼文隨即引起廣大迴響，吸引超過2.2萬人按讚，留言破千，成為網友熱議焦點。
類似情況不只發生在日月潭。根據訂房網站資料顯示，週末若入住日月潭漢來日月行館，每晚價格高達4萬9100元，而苗栗卓蘭鎮的寨酌然野奢庄園亦開出每晚1萬2000元價格。更有網友指出，部分奢華Villa每晚甚至喊價超過10萬元，直言「這價格我能去馬爾地夫潛水一趟」、「這是頭等艙來回票價吧」。
有感於國內住宿價格居高不下，不少網友選擇「轉向」國外旅遊：「北海道來回兩人機票也沒這麼貴」、「杜拜五星飯店一晚才一萬出頭」、「釜山海景飯店2600元一晚，加上來回機票3100元還比較划算」。更有留言諷刺地表示，「看完台灣飯店價格，我就會默默打開Skyscanner查機票」。
儘管爭議不斷，也有不少聲音為高價飯店發聲。部分網友認為，飯店價格原本就會因地點、設施與客群定位而異，「這間我住過，服務真的不錯」、「開到現在都沒倒，自然有它的市場」、「嫌貴的本來就不是這類飯店的目標客群」。
國旅是否物有所值，再度成為討論焦點。面對物價與住宿成本節節上升，不少民眾呼籲相關單位思考如何提升國內旅遊競爭力，不只是價格調整，更需從整體體驗與服務品質著手，讓國人能真正安心、滿意地在台灣旅遊。
