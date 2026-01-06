「難道編劇穿越了？」 《極度不妥！》特別篇劇情與事實雷同純屬巧合

阿部貞夫（左）和河合優實（右）主演的 《極度不妥！》推出特別篇，劇情與現實意外重疊。（friDay影音提供）

演技派男星阿部貞夫主演的 《極度不妥！》 最新特別篇，這回主角前進未來，劇情的政治戲碼與現實時間線竟意外重疊，讓不少觀眾聯想到當今日本政壇現狀，知名編劇宮藤官九郎的神來一筆引發網友熱烈討論，開玩笑問：「難道編劇穿越了嗎？」

《極度不妥！》在2024年1月播出時，除了入選年度流行語，阿部貞夫飾演昭和時代的中學體育老師小川市郎，讓許多人難忘。此次的新年特別篇隨時代推進再次踏入未來，讓網友們再度體會制度、價值觀與世代差異所帶來的衝突與荒謬。劇中描寫江口德子飾演的東京都議員平純子，在2036年有望成為日本首位女性首相，恰與現實中、日本首相高市早苗的情況相呼應。

廣告 廣告

劇組在特別篇中主動處理這層巧合，劇情演出平純子於2036年得知「將誕生日本首位女性首相」的關鍵場面時，畫面中刻意加上「本劇於2025年4月拍攝」的解說字幕，清楚標示製作時間點，直接回應觀眾可能產生的聯想。

江口德子飾演的東京都議員平純子。 （friDay影音提供）

隨後，在描寫女性首相內閣成立、報紙頭版寫下「閣僚半數以上為女性，新時代揭幕」的橋段中，也再次出現相同字幕，形成連續設計。如此處理方式，網路上陸續出現「一直強調2025年4月拍攝反而很好笑」「現實追上戲劇的瞬間太荒謬」「根本像預言」「難道編劇穿越了嗎？」等留言，形成字幕本身比劇情更受矚目的現象。

故事尾聲再次出現本作熟悉的註解字幕，內容寫道：「本作品包含大量被視為不適切的台詞，但考量本劇描寫不同時代下的語言表現，以及文化風俗的變遷，因此刻意以2026年當時的表現方式播出。」

其中，「2026年當時」的說法也引起觀眾注意，不少人解讀為是對未來觀眾拋出的玩笑式回應，紛紛留言表示「最後的字幕是在對未來的觀眾說話嗎？」「到了未來，2026年說不定也會變成『不適當的過去』」「一路玩到最後的巧思真的很厲害」「原來最後的字幕是這個意思，發現的人好厲害」等。

friDay影音今年以《極度不妥！特別篇》揭開跟播序幕，此外還有福山雅治、大泉洋攜手合作的《「Last Man－全盲搜查官－」 FAKE／TRUTH》；室剛、木南晴夏《我們律師很棘手 特別篇》也都將陸續上架。本週三起還有松山研一《搖擺法庭》、玉木宏《專業保險調查員· 天音蓮》，以及全網獨家、由松嶋菜菜子主演的《米之女 : 國稅局資料調查課》。更多2026冬季檔日劇跟播情報請鎖定friDay影音官方網站、APP以及社群專頁。

更多鏡週刊報導

柯震東《功夫》動作「比專業還強」 王淨開發驚人腰力

日本導演赴烏克蘭記錄《戰火下的毛孩》 月底來台分享經歷

兒童影展國際競賽入圍揭曉 網羅76國、各大國際影展作品