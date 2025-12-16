難道說！鈴原露露畢業4年回歸？彩虹社突發預告12/23「Coming Soon」待機室已開啟

隸屬於 VTuber 團體「彩虹社」（Nijisanji）的高人氣成員「鈴原露露」（鈴原るる），從畢業後已經沈寂長達 4 年之久。最近她的官方 YouTube 頻道突然異動，引起社群高度關注。而在今日（16），彩虹社官方 X（推特）無預警曬出一則新貼文，寫下「在這個調色盤上，再堆疊更多、更多的回憶吧。」並預告「12/23(二) 22:00 Coming Soon...」（台灣時間為晚上 9 點），這訊息瞬間點燃了老粉絲的熱情，紛紛猜測這位傳奇 VTuber 是否即將「復活」。

難道說？

早在前陣子，就有敏銳的網友發現鈴原露露的 YouTube 頻道出現異常動態，原本與畢業相關的影片仍然處於隱藏狀態，但頻道的活動跡象卻讓人不禁聯想是否有回歸的計畫。當時這波操作已在網路上掀起不小的討論聲浪，許多人對於能在畢業多年後再次看到她的相關消息感到不可思議。如今隨著官方正式給出明確的時間點，證實了或許會有新的企劃或活動即將展開。

這則貼文發出後，眾多粉絲激動表示：「真的假的？我不是在做夢吧！」、「美大生真的要回來了嗎？」、「這是最好的聖誕禮物」。網友們熱烈討論這是否意味著鈴原露露將以某種形式重回 VTuber 界，或是會有全新的合作項目。

會讓老粉絲如此相信復活推測，是因為鈴原露露的 X 推特也重新開始活動，並寫下：「還有 7 天」