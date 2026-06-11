雨區擴大！苗栗、台中等9縣市大雨特報
中央氣象署今天（11日）下午更新大雨特報指出，鋒面影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時降雨，今日嘉義以南地區及苗栗至雲林山區有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風，山區留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。
大雨特報警戒地區：苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。
（責任主編：莊儱宇）
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中央氣象署今（11）日15時45分發布大雨特報，指出鋒面影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時降雨，今日嘉義以南地區及苗栗至雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。影響時間為11日下午至11日晚上。
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