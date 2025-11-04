雨下不停 明天「4縣市」出門記得帶傘
即時中心／潘柏廷報導
中央氣象署今（4）日晚間10時15分針對基隆市、新北市發布豪雨特報，也對台北市、宜蘭縣發布大雨特報，且影響時間將到明（5）天上午。
氣象署表示，東北季風影響，今晚至明日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，台北市山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請民眾注意。
氣象署說明，大量的降雨常導致洪澇現象，為台灣主要天然災害原因之一。其中又以颱風挾帶之雨量最大，而梅雨季伴隨西南氣流的滯留鋒面亦常為台灣造成顯著降雨。
同時，氣象署也提到，除颱風、鋒面等較明顯天氣系統影響期間外，中、小尺度之對流系統（例：午後雷雨、鋒面伴隨之颮線…等）及地形效應（例：秋冬季東北部地區的降雨）亦可能為小區域帶來強降雨。強降雨常導致山區坍方、落石及土石流，低窪地區亦應慎防積淹水、河川周邊也要注意河水暴漲、山洪暴發等災害。
中央氣象署針對4縣市發布豪、大雨特報。（圖／擷取自中央氣象署官網）
