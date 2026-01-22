雨下不停！3縣市大雨特報 影響時間氣象署全說了

即時中心／潘柏廷報導

中央氣象署今（22）日上午10時15分指出，受到東北風影響，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，並針對基隆市、新北市、台北市發布「大雨特報」，且影響時間將從上午至今日晚上，請民眾注意。

氣象署說明，大量的降雨常導致洪澇現象，為台灣主要天然災害原因之一。其中又以颱風挾帶之雨量最大，而梅雨季伴隨西南氣流的滯留鋒面亦常為台灣造成顯著降雨。

除颱風、鋒面等較明顯天氣系統影響期間外，氣象署也指出，中、小尺度之對流系統（例：午後雷雨、鋒面伴隨之颮線…等）及地形效應（例：秋冬季東北部地區的降雨）亦可能為小區域帶來強降雨。強降雨常導致山區坍方、落石及土石流，低窪地區亦應慎防積淹水、河川周邊也要注意河水暴漲、山洪暴發等災害。

