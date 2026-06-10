雨下到何時？鋒面游移賴著不走 「全台放晴」時間點曝光

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記者蔣季容／台北報導

未來降雨趨勢。（圖／氣象署）

中央氣象署表示，目前滯留鋒面逐漸移動到台灣南部，西南氣流強度也減弱，今（10）日上午8時氣象署解除較大規模或劇烈豪雨加強作業。不過目前台灣天氣仍不穩定，南部山區仍有短延時豪雨機率。未來幾天全台降雨機率高，預估最快下週二或下週三（16日至17日）各地有望回到高溫、午後雷雨的天氣型態。

氣象署預報員李孟軒表示，回顧過去降雨，週一隨著鋒面接近及西南風增強，雲林以南、大台北地區有較明顯降雨，尤其是大台北有午後熱對流，當天最大累積雨量在新北萬里區154.5毫米，最大3小時時雨量在台北中山區127.5毫米。週二全台普遍有大雨及豪雨，累積雨量最高出現在高雄六龜區292毫米，最大3小時雨量同樣在高雄六龜。

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李孟軒說明，今天清晨滯留鋒面移至南部地區，西南氣流也到達巴士海峽並有逐漸減弱趨勢，截至今天上午8時，累積最大雨量在嘉義阿里山鄉123.5毫米，最大3小時雨量則是恆春半島及台東。

李孟軒指出，今天南部山區、東南部地區降雨仍偏多，有機會出現短延時豪雨，西半部、花蓮、台東山區則有局部大雨。明天鋒面逐漸從巴士海峽往北移動到台灣陸地上，明後兩天降雨仍偏多，西半部、東半部山區有機會出現局部大雨。週五鋒面再度接近，全台天氣不穩定，西半部、東半部山區留意局部大雨或短延時豪雨。

氣象署預報員鄭傑仁則表示，預估最快下週二或下週三開始，鋒面影響減小，各地有望回到高溫、午後雷雨的天氣型態。

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