雨中揭幕！ S媽擁抱「大S雕像」淚喊：寶貝重生了

小S、具俊曄、S媽一同揭幕大S紀念雕像。（圖／東森娛樂）





已故女星大S（徐熙媛）今（2）日迎來逝世週年忌日，S家於下午2時舉行紀念雕像揭幕儀式，演藝圈不少好友都前來參與，而稍早由丈夫具俊曄、S媽、小S一同揭開雕像，氣氛令人動容。

除了S家到場參與揭幕儀式外，圈內好友黑人（陳建州）、范瑋琪、吳佩慈、蔡康永、製作人B2、羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、陶晶瑩、B2、楊丞琳、姜元來、言承旭、仔仔（周渝民）、邱瓈寬都現身儀式現場。

大S紀念雕像看似少女般的模樣。（圖／東森娛樂）

大S紀念雕像在儀式前由她生前最喜愛的粉紅色布幕包住，稍早丈夫具俊曄、S媽、小S在雨中一同揭開布幕，S媽忍不住落淚擁抱雕像及一旁的具俊曄，小S也伸手撫摸雕像，神情看似十分哀戚。

大S紀念雕像由具俊曄親手設計，整體以白色系為主，大S長髮飄逸，身穿白色長裙，緊閉雙眼露出微笑，雙手則交疊於胸前，看起來相當有少女的模樣，而紀念雕像以深灰色大理石為基座，整體設計不時可見到9的元素，韓文「9」的讀音剛好與「具」相同，不禁讓人聯想到兩人生死不渝的感情。



