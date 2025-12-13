雨中最美金山線！ 美麗金山走跑活動千人響應

「美麗金山走跑活動」十三日登場，逾千名民眾響應。（金山區公所提供）

記者黃秋儒／新北報導

由新北市金山區公所主辦的「美麗金山走跑活動」今（13）日在細雨與涼風中熱鬧登場。雖然氣象預報金山地區受東北季風影響，清晨濕冷並伴隨局部短暫雨，但絲毫未減跑友的熱情。立法委員廖先翔、周雅玲議員、張錦豪議員、白珮茹議員服務處秘書，以及在地里長、社區與學校代表皆不畏風雨到場，與1,200名民眾共同迎風開跑，展現金山冬日最暖心、最有活力的畫面。

活動邁入第五屆，今年持續吸引大量民眾報名，以「山海景緻×限定參加禮×在地市集」打造地方特色魅力。在地優先報名的300名額迅速額滿，900名網路名額更於2分鐘內秒殺，已成為金山地區備受期待的年度健康盛事。

今日清晨金山氣溫18–19度，濕冷氣流加上時大時小的細雨，金山區公所服務一早即啟動雨天動線，強化現場引導，並於報到處備妥暖暖包、防雨物資及清楚的動線指標，讓跑者在不穩定天候中仍能安心參與。沿線補給更準備熱薑母茶、能量飲與在地特色點心，陪伴跑友在雨水與海風吹拂中依然暖身暖心。

完賽禮物同樣誠意十足，包括客製化束口袋、金山意象陶瓷茶杯、精巧刺繡雙面漁夫帽、品牌後背包及精緻的完賽獎牌與證明等，不少跑者冒雨完賽後直呼：「雨再大都值得！」

現場氣氛熱絡，不少家庭帶著孩子、長輩一起挑戰。雨霧中的山海景緻與海岸線在水氣映襯下呈現不同於晴日的靜謐之美，更成為跑者手機中獨一無二的金山限定畫面。

金山區長劉昌松表示，今年4公里路線串聯磺港大橋、磺清大橋，並可眺望海岸與美人山，即使在細雨籠罩下仍展現金山特有的山海交會景致。其中，萬金石馬拉松知名的「磺清路波浪道路」在雨霧映照下更顯壯麗，成為跑者爭相拍照的經典地段，雨霧映襯山海線，經典路段展現金山獨特魅力。

劉昌松特別提醒民眾，雨天運動需注意保暖與腳步安全，並邀請民眾完賽後前往現場體驗人氣滿分的「黃金之湯」泡腳池，迅速暖身放鬆；也推薦跑友順道逛逛金山老街、品嘗熱食，為冬日運動行程增添療癒與溫度。

金山區公所指出，本次活動由台灣電力股份有限公司補助，並獲金寶山社會福利慈善事業基金會、達樂花園股份有限公司、國寶社會福利慈善事業基金會等企業贊助，法鼓文理學院亦提供能量飲補給。企業與地方共同投入，形成金山推動健康運動的重要力量。

金活動全程免報名費，並結合在地市集與臉書互動抽獎，期望透過「運動×觀光」激發地方活力，展現金山社區蓬勃能量與獨特魅力。金山區公所表示，感謝民眾在壞天氣中仍踴躍參與，相關活動花絮及抽獎資訊將陸續公布於官網與粉絲專頁，歡迎持續關注，一同延續美麗金山走跑的熱情與溫度。