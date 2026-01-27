雨中聲援「巴西川普」遭雷劈 89名支持者受傷「11人慘進ICU」

巴西首都巴西利亞（Brasília）25日發生罕見意外事故，一場支持前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的集會在舉辦期間，支持者遭雷電擊中。圖／翻攝自X

巴西首都巴西利亞（Brasília）25日發生罕見意外事故，一場支持有「巴西版川普」之稱的前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）集會在舉辦期間，民眾遭雷電擊中，造成至少89人受傷，其中47人被送往醫院治療，11人傷勢較重，需接受重症醫療照護。

根據外媒報導，當天數千名示威者冒雨聚集，要求釋放因未遂政變罪名而被判刑的波索納洛。根據消防部門說法，雷擊發生時，現場正下著大雨，突如其來的閃電與雷聲引發人群驚慌。

網路流傳的影片可以看到，示威者撐著雨傘、披著塑膠雨衣，雷電劃過天空後，群眾四處躲避。消防官員表示，急救人員立即在現場為數十名傷者進行處置，並將傷勢較重者送醫救治，目前尚未傳出死亡消息。

這場集會由國會議員尼古拉斯·費瑞拉（Nikolas Ferreira）發起，主訴求是呼籲對波索納洛及其他因參與未遂政變而被定罪者實施「大赦」。

70歲的波索納洛目前被關押在巴西利亞的帕普達監獄（Papuda Penitentiary Complex）特殊拘留設施。他在 2022年總統大選中以些微差距敗給現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva），之後被判定試圖以武力推翻選舉結果，遭判處27年徒刑。

不過波索納洛的盟友、美國總統川普（Donald Trump）曾多次表達不滿，指控盧拉政府政治迫害。

2023年1月8日，波索納洛支持者曾衝擊巴西國會、總統府與最高法院，試圖引發軍事干預，事件震驚國際社會。

波索納洛近年健康狀況不佳，與他在2018年競選期間遭刺傷有關。去年12月，他因腹股溝疝氣接受手術並住院一週，期間也曾因持續打嗝接受治療。本月初，他在獄中跌倒後接受醫療評估，醫師表示並未發現嚴重傷勢。



