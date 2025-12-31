雨中跨年不減熱情 新北1314跨河煙火照亮淡水八里

（記者陳志仁／新北報導）新北市年度壓軸盛事「閃耀新北1314跨河煙火」31日傍晚於淡水、八里盛大登場；儘管跨年夜天候不佳、細雨不斷，仍吸引近9萬名民眾湧入河岸，在音樂、煙火與倒數聲中，共迎嶄新的一年。

圖／「閃耀新北1314跨河煙火」31日傍晚於淡水、八里盛大登場，仍吸引近9萬名民眾湧入河岸，共迎嶄新的一年。（新北市政府文化局提供）

新北市政府指出，今年活動以2026年即將通車的淡江大橋為主軸，規劃淡水漁人碼頭與八里永續環境教育中心前廣場雙舞台演唱會，自下午起人潮陸續聚集；民眾撐傘、穿雨衣漫步河岸，展現跨年不畏風雨的熱情，下午4點30分起，兩地舞台同步開唱，串聯音樂、觀光與城市地景。

廣告 廣告

淡水「星光舞台」卡司陣容堅強，由YOYO家族、Ozone、張語噥、蘇慧倫、小男孩樂團、蕭煌奇、李炳輝與全方位樂團，以及黃偉晉接力演出。金曲歌王蕭煌奇以〈一定要成功〉、〈沒那麼簡單〉等經典歌曲溫暖全場，並攜手淡水在地歌手李炳輝合唱〈輝煌旅行社〉、〈流浪到淡水〉，音樂情感與土地記憶緊密交織。壓軸登場的韓國人氣天后 HWASA 則以新歌〈Good Goodbye〉震撼全場，掀起最高潮。

八里「星月舞台」由黃鐙輝、曾子余與梁舒涵主持，OPEN!家族與PALLAS 帕拉斯揭開序幕後，梁文音、babyMINT、U:NUS、陳華、賴晏駒、以莉·高露 Ilid·Kaolo 等歌手輪番演出；動力火車獻唱多首經典名曲引爆全場，日本創作歌手樋口愛以〈惡魔之子〉等作品，為舞台畫下動人句點。

晚間8時10分雙舞台同步連線，新北市長侯友宜與美國在台協會（AIT）處長谷立言、藝人黃偉晉、市府團隊及現場民眾一同倒數，於20時26分施放長達13分14秒、逾3萬5千發的跨河煙火；侯友宜表示，期盼透過淡江大橋串聯淡水與八里，迎向更便利、更具活力的新北市。

更多引新聞報導

新北河濱翻轉全齡樂園 侯友宜邀共賞 1314跨河煙火

新北1314跨河煙火盛典 淡江大橋35,520發橋河共演

