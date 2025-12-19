雨中過聖誕！未來10天「3波冷空氣接力」 下到一片紅通通

生活中心／彭淇昀報導

今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高。氣象專家賈新興表示，未來10天將有3波東北季風接力，其中聖誕節當天水氣偏多，略偏濕冷。

賈新興表示，未來10天將有3波東北季風接力，其中聖誕節當天水氣偏多，略偏濕冷。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興指出，明（20）日西半部沿海、恆春半島、台中以南山區及花東有零星短暫雨；週日、下週一（21日至22日）受東北季風影響，週日桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨；下週一，北海岸、基隆至東北角及宜蘭仍有零星短暫雨。

賈新興表示，下週二（23日）東北角至宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨；下週三、四（24日至25日）受偏強東北季風影響；下週三各地山區、桃園以北及宜花東有局部短暫雨；下週四水氣偏多，各地有局部短暫雨，傍晚起西半部漸轉多雲；下週五各地山區、北海岸、基隆至東北角及宜蘭仍有零星短暫雨。

至於下週週末天氣，受偏強東北季風影響，下週六北海岸、基隆至宜花東有零星短暫雨，午後花東山區有零星短暫雨；下週日花東山區有零星短暫雨。此外，賈新興根據短期氣候趨勢預測指出，1月上旬全台氣溫以正常至略偏涼的機率較高，1月宜蘭降雨仍以略偏多的機率較高。

