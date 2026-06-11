雨中點睛不減熱情 林園龍舟賽蓄勢待發邀全民共襄盛舉
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】端午佳節腳步接近，高雄林園年度文化盛事「2026林園傳統龍舟賽」即將於6月19、20日在中芸漁港盛大登場。林園區公所10日上午依循古禮舉辦龍舟點睛祈福儀式，邀集地方仕紳、民意代表及各界貴賓共同參與，為賽事揭開序幕，也祈求活動圓滿順利、漁民出海平安豐收。
點睛儀式依循傳統禮俗進行，由道士誦經祈福、安請神祇，並準備牲禮素果、清香金紙敬天謝神，為龍舟開光點睛、灑淨河港。現場6艘大型龍舟整齊排列於港邊，氣勢非凡，吸引眾多民眾駐足觀禮，即使天候飄雨，仍澆不熄鄉親參與熱情。
此次點睛儀式由民政局副局長蔡翹鴻、中油石化事業部副執行長楊進國、台電大林發電廠廠長李志光、林園區漁會理事長蔡兆易、高雄市石化產業總工會理事長孫學山、林園區長梁孔成及林園區里長聯誼會主席洪進財等人共同擔任點睛官，象徵地方各界齊心支持這項深具歷史意義的傳統活動。
林園區里長聯誼會主席洪進財表示，中芸龍舟賽不僅是林園重要的端午民俗活動，更承載著地方文化記憶與團結精神，每年透過賽事舉辦，凝聚社區向心力，也讓年輕世代有機會認識家鄉文化，期待未來持續發揚傳統，讓更多人看見林園的人文特色與活力。
林園區長梁孔成說，今年賽事分為社會男子組、社會女子組及公教機關組，共吸引52支隊伍報名參賽。其中社會男子組高達34隊角逐，將爭奪最高10萬元冠軍獎金，競爭勢必激烈，精彩程度備受期待。
除了龍舟競賽外，系列活動也同步展開。6月14日上午將於林園夜市舉辦「粽藝飄香」活動，號召60隊、超過千位民眾共同綁粽，預計完成逾3千顆愛心粽，分送在地弱勢家庭，讓端午節更添溫暖與公益意義。
梁孔成指出，6月19日下午2時至5時安排藝人演出，20日上午9時至11時則有在地學校及社團帶來精彩表演，隨著龍舟點睛儀式圓滿完成，林園端午系列活動正式啟動，誠摯邀請全國民眾走訪中芸漁港，欣賞熱血競渡盛況，感受林園深厚的文化底蘊與濃濃人情味。(https://www.facebook.com/linyuan.gov.tw)。
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