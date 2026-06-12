雨停時間出爐！雨要下到什麼時候？下週天氣最新預報曝光：「這天起」有望逐漸好轉 | BAZAAR
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以為這週末天氣會逐漸穩定嗎？恐怕還得再等等。本週台灣仍受到梅雨鋒面與西南風共同影響，各地降雨機會偏高，尤其是中南部地區，不只容易出現短暫雷陣雨，還要留意短時間內雨勢突然增強的情況。
今（12）日受鋒面影響，各地天氣依舊不穩定。雲林、南投、嘉義縣市、台南、高雄及屏東等地都有局部大雨甚至豪雨發生機率，新竹至台中地區，以及宜蘭、花蓮山區也有局部大雨可能。山區民眾需提高警覺，留意坍方、落石與溪水暴漲等風險，低窪地區則要慎防積淹水。
今日雨量驚人！屏東、高雄累積雨量破百毫米
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受到旺盛對流系統影響，今日部分地區已出現明顯降雨，其中累積雨量前幾名地區包括：
屏東縣鹽埔：140.5毫米
高雄市國道三號385K：115毫米
屏東縣里港：108.5毫米
屏東縣古夏：105毫米
明天鋒面北移，午後雷陣雨仍報到
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6月13日受到西南風影響，各地氣溫回升，北部高溫約30至31度，中南部可達32至33度。天氣型態以午後雷陣雨為主，其中山區降雨較為明顯，局部地區可能出現較大雨勢。若有外出安排，建議隨身攜帶雨具，以防午後天氣突然變臉。入夜後降雨機率則有逐漸下降趨勢。
清晨時段仍有零星短暫陣雨，白天大多為多雲天氣，不過午後受到熱對流發展影響，各地仍有局部短暫雷陣雨發生機會，降雨機率約40%至60%。
週末天氣仍不穩，週日須留意劇烈天氣
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本週末仍擺脫不了濕答答的天氣型態。受到西南風持續影響，週六各地午後雷陣雨發展明顯，山區雨勢相對較大；到了週日，西南風增強，中南部降雨範圍與強度都有增加機會，不排除出現短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。
尤其是中南部地區，容易出現瞬間雨勢猛烈的情況，往往對流雲移動到哪裡，哪裡就可能突然降下大雨。北部地區雖然降雨相對零星，但降雨機率也有增加趨勢，外出同樣建議多留意天氣變化。
下週梅雨鋒面持續徘徊，什麼時候雨停？
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展望下週，台灣仍位於典型梅雨季環境中。預估下週二至週四期間，滯留鋒面再度北移，未降雨時各地白天高溫偏高，體感悶熱；而下週二、三仍處於西南季風影響範圍，午後對流發展旺盛，雷陣雨機率偏高。
預計到了下週四，隨著西南季風逐漸減弱，對流發展也有減弱趨勢，不過整體天氣仍未完全穩定，預估要等到端午節前後，才有機會迎來較為穩定的天氣型態。
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＊本文由哈潑時尚 Harper's BAZAAR 報導，未經授權同意不得轉載
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